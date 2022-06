Wer nach der Hitze des Tages auf Mallorca das Bedürfnis verspürt, den Geist zu erfrischen und sich in Schale zu werfen, sollte sich unbedingt den 9. Juni vormerken: Der Galeristenverband Art Palma Contemporani läutet dann offiziell den diesjährigen Kunstsommer ein.

Von 18 bis 21 Uhr öffnen die zehn am Art Palma Summer teilnehmenden Galerien ihre Pforten mit brandneuen Ausstellungen, die nach dem Event in der Regel noch bis zum Herbst besucht werden können. Das frühabendliche Sehen und Gesehenwerden soll nach Wunsch der Organisatoren ein immer breiteres Publikum anziehen und den Bewohnern von Palma de Mallorca zeitgenössische Kunst zugänglich machen.

Rebecca Horn bei Pelaires

Rund 40 Künstlerinnen und Künstler verschiedener Nationalitäten und Generationen sind an der diesjährigen Ausgabe beteiligt. Das Spektrum der Genres reicht von Malerei, Skulpturen und Installationen bis hin zu Fotografie und Video.

Auffällig ist die starke weibliche Präsenz, allen voran mit Rebecca Horn, die international zu den bedeutendsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart zählt. Einigen ist ihre Installation „Glowing Core“ (Glutkern) von 2015 in der alten Seehandelsbörse La Llotja noch im Gedächtnis, nun zeigt die Galería Pelaires unter dem Titel „External Reflection“ eine neue Ausstellung von Horn. Ergänzt wird die Schau dort von Arbeiten der baskischen Künstlerin Ana Laura Aláez („La naturaleza no está de nuestra parte“) und Taxio Ardanaz („Cree cree cree“).

Kreatives Schwestern-Duo

Xavier Fiol geht mit der Ausstellung „Que tu dolor te sane“ von zwei in Peru geborenen Künstlerinnen in die Sommersaison: Mariu Palacios und Cecilia Paredes. Ein weiteres Frauen-Duo, auf das man gespannt sein darf: Die Schwestern Carla und Marta Cascales Alimbau. In „Pálpito y Flama“ bündeln sie im Aba Art Lab ihre Kräfte für eine gemeinsame Installation, die Visuelles und Klang verschmilzt. Aus der Hand von Carla Cascales stammen vergängliche Kerzen-Skulpturen aus Wachs, Monumente der Transformation, sowie Kupferplatten, die das Leuchten der Flammen aufgreifen. Die Pianistin und Komponistin Marta Cascales kreierte dazu passende Musik.

Die kalifornische Künstlerin Saskia Noor van Imhoff reiht sich unter anderem neben der ersten Solo-Ausstellung der mallorquinischen Künstlerin Fátima de Juan im Paket der Galerie L21 ein. Die Vernissage der insgesamt fünf neuen Schauen am Standort nahe dem S’Escorxador-Gelände findet bereits am 3. Juni statt und macht somit schon einmal Lust auf die kommende Woche. Die Galeria Horrach Moyà setzt erneut auf Bewährtes und zeigt unter anderem Arbeiten der mallorquinischen Künstlerin Susy Gómez.

Deutsche Künstler im Programm

Neben Rebecca Horn gibt es noch weitere deutsche Namen im Programm: Sabine Finkenauer wird zusammen mit anderen Künstlern in der Ausstellung „Relacions inevitables“ bei Pep Llabrés Werke präsentieren. In der Kollektivschau „Better call Mark“ bei Fran Reus sind unter anderem die deutschen Künstler Arno Beck, Johannes Bendzulla und das Duo Albrecht/Wilke mit von der Partie.

Auch auf den Beitrag der Galerie Kewenig darf man gespannt sein: Neben der bereits beim Art Palma Brunch vorgestellten Installation „Meta-Painting“ von Kimsooja ist „La ausencia del saber“ von Marcelo Víquez angekündigt. Dieser war mit seinem letzten Projekt – provokante Sätze an Bushaltestellen – bei der Kunstnacht Nit de l’Art 2021 ausgestiegen, weil er sich zensiert gefühlt hatte.