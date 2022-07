Ein legendärer Kunstfälscher, ein dementes Ehepaar, eine Schauspielerin, die auf ihre große Chance wartet: Die eigentlichen Hauptpersonen bei der 12. Ausgabe des Atlàntida Film Fest, das vom 24. bis zum 31. Juli in Palma stattfindet, sind die Figuren und Geschichten der gezeigten Filme. Aber natürlich ist es ebenfalls wichtig, welche Stars außerhalb der Leinwand zu sehen sind. Dieses Jahr sind die Protagonistinnen des Filmfestivals drei Frauen: die französische Schauspielerin Isabelle Huppert, die Schriftstellerin Annie Ernaux, ebenfalls aus Frankreich, und die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Das Programm des Festivals wurde vergangene Woche bei einer Pressekonferenz in Madrid vorgestellt.

Die serbische Künstlerin wird direkt am Eröffnungstag eine Aufnahme ihres Projekts „Las siete muertes de María Callas“ zeigen. Darin spielt sie die Hauptrolle an der Seite von Willem Dafoe. Von Abramovic wird außerdem in der Galería Horrach Moyà eine Ausstellung zu sehen sein. Isabelle Huppert, die in ungezählten Fernseh- und Filmproduktionen mitgemacht hat und als eine der elegantesten Darstellerinnen Europas gilt, ist mit einer Oscar-Nominierung und einem Golden Globe Award sowie vielen anderen internationalen Preisen wohl der größte Filmstar des Festes. Sie erhält den Preis „Master of Cinema“, der im vergangenen Jahr an Judi Dench und Stephen Frears vergeben wurde. Zusammen mit Huppert wird der ukrainische Regisseur Sergei Loznitsa prämiert. Er stellt außerdem „The Natural History of Destruction“ vor, einen Dokumentarfilm mit historische Aufnahmen der Bombardierung von deutschen Städten durch die Alliierten, der auf dem Essay „Luftkrieg und Literatur“ von W. G. Sebald basiert. Loznitsas Film wird innerhalb einer Rubrik gezeigt, die dem Ukraine-Krieg gewidmet ist.

Der dritte Ehrengast, Annie Ernaux, ist für ihre autobiografischen Romane bekannt. Nach Palma kommt sie allerdings mit einem ebenfalls sehr persönlichen Film: „The Super 8 Years“. Darin zeigt sie Alltagsaufnahmen. Der Film, den sie zusammen mit ihrem Sohn erstellt hat, soll als eine Art Reise-Tagebuch einen Einblick in das Leben und die literarischen Vorstellungen der französischen Schriftstellerin geben.

Eröffnet wird das Atlàntida Film Fest mit der nationalen Premiere des Films „Ramona“ der Madrilenin Andrea Bagney. Darin hat eine Schauspielerin eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Mann, der sich als der Regisseur eines Filmes herausstellt, für den sie sich bewirbt. Das Filmfestival schließt mit dem Dokumentarfilm „El falsificador“ von Goya-Preisträger Kike Maíllo über den Katalanen Oswald Aulestia Bach, einen der größten Kunstfälscher der Geschichte.

Weitere Filme, die aus dem Programm herausstechen, sind „Vórtex“ von Gaspar Noé über die letzten Tage eines dementen Ehepaares und die Tragikomödie „Un héroe anónimo“ von Alain Guiraudie. Darin wird die aufkeimende Liebe zwischen einem unauffälligen Mittdreißiger und einer Prostituierten durch einen Terroranschlag unterbrochen.

Neu beim Filmfest ist in diesem Jahr eine Sektion, die Filme über die Lebenswelt der jungen Generation zeigt. 13 der 22 Filme aus dieser Rubrik bewerben sich um den mit 10.000 Euro dotierten Preis zum besten Film.

Programm und Karten: atlantidafilmfest.com