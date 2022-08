Vorerst keine Boomtown Rats auf Mallorca: Das für Freitag (5.8.) im Mallorca Country Club in Santa Ponça vorgesehene Konzert der Band von Bob Geldof wird auf den 30. August verschoben. Das teilte der Veranstalter Roland Michael (Legends VIP) am Mittwoch (3.8.) der Mallorca Zeitung mit.

Grund seien "terminliche Schwierigkeiten". Die irische Band ("I Don't Like Mondays", "Rat Trap") soll am Sonntag beim Stone Valley North Festival in Nordost-England auftreten.

So gut wie alle Bands und Musiker sind derzeit auf Tour

Roland Michael steht mit seinen Problemen nicht alleine da. Auch andere Veranstalter berichten von großen Schwierigkeiten, das diesen Sommer europa- und weltweit dicht gedrängte Konzertprogramm abgewickelt zu bekommen. So gut wie alle namhaften Bands und Musiker sind nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf Tour. /ck