Premiere in der Inselmitte auf Mallorca: An diesem Donnerstag (11.8) ab 18 Uhr veranstaltet Sencelles erstmals eine „Nit de l’Art“ mit einem Kunsthandwerksmarkt und vielen Highlights. So gibt es auf der Plaça de la Vila etwa Workshops für Familien, Live-Kunst mit Carolina Adán, Swing und einen Auftritt von Aèris Sencelles.

Auch einige Ausstellungen werden geboten: die Kollektivschau „Perseids“ im Casal de Cultura de Can Garau, Kunst in Can Maví, La Benzinera, der Galeria Senseless, Bibiloni Fotografia sowie im Restaurant Es Molico. Dort können Sie nicht nur Werke der deutschen Künstlerin Cris Pink sehen, sondern auch mit ihr gemeinsam ein Bild für einen guten Zweck kreieren. Einen Flyer der Kunstnacht finden Sie hier