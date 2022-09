Das Festival Literatura Expandida (FLEM) in Magaluf geht vom 30. September bis 2. Oktober in die zweite Runde. Und die Gäste können sich sehen lassen: Der Bestsellerautor von "Fight Club", eine Pulitzer-Preis-Finalistin und eine der beliebtesten Kolumnistinnen Großbritanniens, bekannt durch "How to be a woman" sowie rund dreißig nationale und internationale Namen der Literatur und anderer Künste werden den berüchtigten Urlaubsort für ein Wochenende zum Epizentrum der Kultur machen.

Neben den bereits erwähnten Autoren Chuck Palahniuk, Elif Batuman und Caitlin Moran stehen Namen wie Marta Sanz, Ray Loriga, Carlos del Amor, Jon Sistiaga und viele andere auf dem Programm. Auch die Mallorquiner Joan Miquel Oliver und Sebastià Portell sind mit von der Partie.

Literatur, Konzerte und Kunst

Die bekannten internationalen Schriftsteller haben das FLEM als exklusiven spanischen Veranstaltungsort gewählt, um ihre neuen Veröffentlichungen vorzustellen. Chuck Palahniuk bringt mit "Plantéate esto" (Origitnaltitel: "Consider This: Moments in My Writing Life after Which Everything Was Different") seine besondere Vision des Schriftstellerhandwerks auf die Insel, während die New Yorkerin Elif Batuman "O lo uno o lo otro" ("Either/Or") präsentieren wird. Die britische Autorin Moran reist mit "Más que una mujer" ("More Than a Woman") im Gepäck an, der Fortsetzung ihres Bestsellers.

Die erste Ausgabe des Festivals brachte an einem Wochenende mehr als 3.000 Menschen zusammen. Nun soll die neue Edition noch mehr Besucher anziehen und mehr Aktivitäten bieten. Es gibt Vorträge und Podiumsdiskussionen auf der Plaza Momentum unterhalb des Pools des Hotels Innside Meliá sowie Konzerte von Luis Albert Segura, Renaldo & Clara, Maria Jaume und Paco Moreno, Kunst von Nívola Uyá, Casa Planas und Carles GOD und eine Katamaran-Tour mit zwei Historikern entlang der Küste von Magaluf. Ab dem 12. September können Sie sich für die kostenlosen Aktivitäten auf literaturaexpandida.com anmelden. /bro