Die Künstlerfinca Can Brut in Santanyí hat sich die Förderung von hochbegabten und preisgekrönten Pianistinnen und Pianisten aus aller Welt auf die Fahnen geschrieben. Die Galeristin Anna Will und der Bildhauer Rudi Neuland laden regelmäßig auf die Finca ein, um Nachwuchstalenten am Flügel die Möglichkeit zu geben, vor Publikum aufzutreten.

Als Nächstes gastiert am 16. und 17. September (jeweils um 19 Uhr) und am 18. September (12 Uhr) der ukrainische Pianist Illia Ovcharenko in Can Brut. Der 2001 in einer Lehrerfamilie geborene Ovcharenko begann im Alter von acht Jahren mit dem Klavierunterricht und gewann bereits mit neun Jahren seinen ersten Wettbewerb. Inzwischen hat er rund 30 Preise auf der ganzen Welt eingefahren. In Can Brut spielt Ovcharenko unter anderem Werke von Beethoven, Debussy, Chopin und Ravel.

Im Oktober die Chinesin Kewen Wang

Im Oktober gehört die Bühne dann der chinesischen Pianistin Kewen Wang. Die 24-Jährige begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspielen. Mit 18 Jahren nahm sie ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg auf und wurde in das Förderprogramm der Yehudi Menuhin Live Music Now Hamburg e.V. aufgenommen. Seit Oktober 2020 studiert Kewen bei Professor Ilja Scheps an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Auch Wang hat bereits zahlreiche Preise in China und den USA gewonnen.

Wang wird Werke von Bach, Liszt, Rachmaninow, Schostakowitsch und Prokofjew darbieten. Die Konzerttermine sind am 7. und 8. Oktober jeweils um 18 Uhr und am 9. Oktober um 12 Uhr. Karten (35 Euro, inklusive Getränke und Snacks) unter iflohr.santanyi@gmail.com oder unter anna@piano-and-art.de.