Die jüdische Kultur ist Teil Palmas, mitten im Zentrum hinter der Iglesia de Santa Eulalia beginnt das „Call jueu“, das historische Judenviertel. Und doch kennen viele die jüdische Geschichte und Kultur ihrer Stadt nicht, haben vielleicht sogar noch nie eine Synagoge betreten.

Um das zu ändern veranstaltet das Kulturdezernat der Stadt eine Woche der jüdischen Kultur. Dieses Jahr erstreckt sie sich sogar über zwei Wochen. Unter anderem gibt es am Samstag (17.9.) einen Tag der offenen Tür in der Synagoge (Carrer de Monsenyor Palmer, 3, 10–14 Uhr), Führungen durch das Call (Freitag und Samstag, auf Katalanisch), Filme, die sich mit jüdischer Geschichte beschäftigen, sowie auch Konzerte, darunter von Piolet Swing. Die Klezmer-Band spielt am Samstag um 19 Uhr auf der Plaça de Sant Jeroni. Der Eintritt ist frei, es darf getanzt werden.