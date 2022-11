Josef Egger war zeit seines Lebens mit Volldampf unterwegs, vor allem für die Kultur. Der Österreicher kann sich unter anderem auf die Fahnen schreiben, dass er einen großen Anteil an der Rettung der Balearen-Sinfoniker hatte. Jetzt ist Josef Egger im Alter von 97 Jahren gestorben. Einen entsprechenden Bericht in der Zeitung "Última Hora" bestätigte eine Sprecherin der Balearen-Sinfoniker der MZ. Auf der Insel setzt er sich speziell für die Musik ein.

Josef Egger war der dritte Sohn des Komikers und Schauspielers Joseph Egger. Der stand unter anderem neben Hans Moser in zahlreichen Filmen vor der Kamera. Sein bekanntester Film dürfte "Für eine Handvoll Dollar" an der Seite von Clint Eastwood gewesen sein. Egger junior arbeitete lange Zeit als selbständiger Generalvertreter des US-amerikanischen Elektro-Konzerns Westinghouse. Er war für die Osteuropa-Sparte des Unternehmens zuständig. "Ich habe von der Glühlampe bis zum Atomkraftwerk alles verkauft", sagte er einst in einem Interview mit der MZ im Jahr 2005 augenzwinkernd.

Mit dem Segelschiff nach Mallorca

Später investierte er in der Tourismusbranche. Unter anderem kaufte er Hotels und Apartments auf Teneriffa und war einer der ersten, die sich in der heutigen Urlauberhochburg Playa de las Américas versuchten, wie die Zeitung "Última Hora" schreibt. Mit 60 Jahren startete Egger eine neue Ära und zog sich weitgehend aus seinen beruflichen Aktivitäten zurück. Er fuhr mit seiner Frau Elfriede im Segelschiff um die Welt und kam so unter anderem nach Mallorca.

Dort verliebte er sich auf den ersten Blick in die Insel und kaufte 1985 sein erstes Haus in Cala Vinyes. Später zog es ihn auf eine großzügige Finca zwischen Esporles und Puigpunyent. Auf Mallorca begann er auch, sich für die Figur des ebenfalls österreichischen Erzherzogs Ludwig Salvator zu interessieren, dessen Geschichte er in Österreich wieder bekannt machte. 1993 gründete Egger die Stiftung Asociación Austrica de Amigos de Mallorca, die sich hauptsächlich um den kulturellen Austausch beider Gebiete kümmert.

Die Balearen-Sinfoniker gerettet

Stolz war Egger auf die Auszeichnung zum Ritter des Bellver-Schlosses (Cavaller del Castell de Bellver), die er 1994 von der Stadt Palma bekam. 20 Jahre später dann sein größter Einsatz für die Kultur auf der Insel. Als die Balearen-Sinfoniker Ende 2012 kurz vor dem finanziellen Aus standen, gründete Egger den Verein "Amics de l'Orquestra Simfònica", um neue Geldgeber für das Ensemble aufzutreiben. Heute sind die Balearen-Sinfoniker etabliert und gehören zu den wichtigen Orchestern des Landes. In den vergangenen Jahren lebte Egger eher zurückgezogen.