Fotokünstler, Radprofi, Architekt: Diese drei Ausstellungen auf Mallorca lohnen einen Besuch

Die Gerhardt Braun Gallery in Palma hat offenbar ein neues Talent entdeckt: Der ehemalige deutsche Radrennfahrer Andreas Klier, der auf Mallorca lebt, zeigt ab dem 10. Februar im Art Lab der Galerie erstmals eine Ausstellung. Zur Kunst kam der Sportler im Jahr 2018, als er ein Porträt von seiner Frau malte – als Geburtstagsgeschenk. Die Schau versammelt seither entstandene subjektive Werke, die mit Erdfarben, Blautönen und punktuellen Akzenten um Themen wie Freiheit, Sozialkritik, Kontakt mit der Natur, den Kampf, man selbst zu sein, Liebesbeziehungen, Dankbarkeit oder die Bedeutung des Zuhauses kreisen. Der Titel „Alpha“ (der erste Buchstabe des griechischen Alphabets) symbolisiert für Klier die Kraft dieser neuen Etappe, der Initiation in der Malerei.

Castell de Bellver: Architekt José Ferragut

Eine Ausstellung im Castell de Bellver widmet sich seit Mittwoch (8.2.) dem Leben und Wirken des Architekten José Ferragut Pou (1912–1961), der unter anderem für den Bau des Gesa-Gebäudes und der Kirche Porciúncula in Palma bekannt ist. Im Mittelpunkt steht dabei, dass Ferragut als Architekt für Mallorca wegweisend war, gleichzeitig aber stets vor dem unkontrollierten Wachstum der Bau- und Tourismuswirtschaft warnte.

Neben seiner Arbeit als Architekt würdigt die Schau auch Ferraguts Leidenschaft für Fotografie und Film. Die Ausstellung, die von der Kunsthistorikerin Judit Vega kuratiert wurde, zeigt neben Skizzen und Plänen auch persönliche Gegenstände des Architekten. Ebenso werden weitere Aspekte seines kreativen Schaffens ausgestellt, etwa von ihm entworfene und gebaute Möbelstücke. José Ferragut war 1961 unter bis heute nicht geklärten Umständen ermordet worden.

Das Castell de Bellver ist derzeit dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 4 Euro (2 Euro ermäßigt) und schließt die Ausstellung ein. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. September zu sehen.

Sa Torre Port Verd (bei Cala Bona): Norbert Schäfer

Wenn Norbert Schäfer mit der Kamera unterwegs ist, dann kommen dabei nur selten gewöhnliche Landschaftsaufnahmen heraus. Spätestens, wenn er die Bilder – meist in nächtlichen Kreativphasen – mit Bildbearbeitungsprogrammen am Computer entfremdet hat, präsentieren sich dem Betrachter oft Kunstwerke, die einen Spagat zwischen Realem und Surrealem suggerieren. „Dabei geht es eigentlich um das selektive, das wahre Sehen, das in unserer Wahrnehmung verfremdet wird“, so der Düsseldorfer Fotokünstler, der in Capdepera lebt. Durch verschiedene fotografische Techniken friert Schäfer Momente so ein, wie unser Auge sie zwar eigentlich aufnimmt, unser Gehirn sie aber nicht wiedergibt. Eine Auswahl seiner dynamischen, farbenfrohen und lebensbejahenden Werke und Kollagen ist aktuell in einer Ausstellung in Sa Torre Port Verd bei Cala Bona (Gemeinde Son Servera) zu sehen. Der alte Wachturm bietet eine spektakuläre Aussicht über die Gegend und ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugängig.

Schäfer blickt auf eine lange Laufbahn als Werbe- und People-Fotograf zurück. Seit den 80er-Jahren widmet er sich aber auch der künstlerischen Fotografie. Das Malen mit Photoshop und Kamera ist aus Schäfers Repertoire schon lange nicht mehr wegzudenken.

Künstler auf Anfrage vor Ort

Der Künstler ist auf Anfrage bei der Ausstellung auch persönlich vor Ort. Zudem erleichtert er mit einem besonderen Service potenziellen Kunden die Kaufentscheidung: So bietet er den Besuchern im Wachturm an, seine Bilder virtuell in die Räumlichkeiten der Kaufinteressenten einzubauen, damit sie sehen, wie diese in ihrem Zuhause wirken würden.

Neben den Arbeiten Schäfers sind auch Werke der niederländischen Malerin Gemma Leys zu sehen.

Die Ausstellung „Kunst mit Ausblick“ kann noch bis einschließlich 24. Februar montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr im Sa Torre Port Verd (Calle Comellar des Tarongers 93, Son Servera) besucht werden. Eine vorherige Anmeldung und Kontaktaufnahme mit dem Künstler wird empfohlen. Telefon: 630-40 37 52, E-Mail: mail@photoart-dus.de