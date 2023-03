Mallorca ist mit bunten und schrägen Vögeln, die es aus Deutschland auf die Insel verschlägt, nicht zu knapp bestückt. Vito von Eichborn war unbestreitbar einer der klügsten und brillantesten unter ihnen. Der am Montag verstorbene Verleger, Literaturagent, Lektor und Autor bezog zwischen 2010 und 2012 eine Mühle in Santa Eugènia, leierte eine Mallorca-Edition an und gründete gemeinsam mit der Mallorca Zeitung und der Kulturfinca Son Bauló einen bis heute existierenden Autorenkreis.

Seine wachen Auges gesammelten Eindrücke von der Insel und ihren Menschen brachte er 2013 in dem ebenso klugen wie vergnüglich zu lesenden Buch "Mein Mallorca" zu Papier. Danach verschwand er wieder, um sich in Deutschland wieder in andere Unternehmungen zu stürzen. Jetzt ist der Verleger-Tausendsassa im Alter von 79 Jahren in Malente (Schleswig-Holstein) gestorben.

Von das "Das kleine Arschloch" bis zu "Die Andere Bibliothek"

Bekannt wurde der ehemalige Journalist und Lektor im Fischer Verlag durch den Eichborn Verlag, den er gemeinsam mit Matthias Kierzek, Miteigentümer der Fuldaer Verlagsanstalt, 1980 gründete. Dort erschien über die Jahre nicht nur der erfolgreiche Comic "Das kleine Arschloch", sondern auch die renommierte, von Hans Magnus Enzensberger ins Leben gerufene "Die Andere Bibliothek". Berührungsängste waren Vito von Eichborns Sache nicht. Nach seinem endgültigen Ausstieg aus dem Eichborn Verlag war er für die Verlage Rotbuch, Europäische Verlagsanstalt und Europa Verlag tätig.

Um sich danach in den Ruhestand zu verabschieden, war der 1943 in Magdeburg geborene Eichborn viel zu umtriebig. Die ersten, nur ansatzweise umgesetzten Mallorca-Buch-Projekte entwickelte er "nach dem Lust und Geldprinzip" bereits Mitte der 2000er-Jahre.

Als er dann 2010 ganz auf die Insel zog, suchte und fand er über den Autorenkreis in der Kulturfinca Anschluss an die deutsche Insel-Community. Dort (und natürlich auch anderswo) teilte er sein umfangreiches Wissen über Bücher, Autoren und Verlage und saugte seinerseits das Mallorca-Wissen auf, das er später in seinem eigenen Buch wiedergab (lesen Sie hier eine Rezension von "Mein Mallorca").

Drei Bücher in Zusammenarbeit mit der Mallorca Zeitung

Gemeinsam mit der Mallorca Zeitung verlegte Eichborn in der Edition vitolibro zudem drei mittlerweile vergriffene Bände: "Mallorcas vergessene Geschichte" von Martin Breuninger und Germá García i Bonet, den "Klosterführer Mallorca" von Diego Costello sowie die von Nicki Wambolt illustrierten und einst vom Erzherzog Ludwig Salvator aufgezeichneten "Schönsten Märchen aus Mallorca."