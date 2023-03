Auch die Zuschauer kommen in Bewegung, wenn das Teatre Principal d’Inca am 24. und 25. März zu den „Dies de Dansa“ lädt: Bei dem originellen Event bespielen Kompanien ungewöhnliche Schauplätze innerhalb des Theaters mit zeitgenössischem Tanz.

Fünf Mini-Performances

In „Cinc episodis d’un error“ wird das Publikum von einer zwölfminütigen Etappe zur nächsten geführt, pro Tag gibt es zwei Vorstellungen – um 21 Uhr und um 21.30 Uhr (Eintritt: 10 Euro). Die fünf Mini-Performances heißen „U.F.O o la dona objecte no identificada“ von der Cia Fiblada, „Ella regadera“ und „D’Ones“ von Maya Triay, „Fall Down Not Love“ von Miquel Àngel Raió sowie „Misdeed“ von Maria del Mar Pérez Garau. Der rote Faden ist das Thema der Frau als Objekt.

Zudem gibt es auch noch drei Vorführungen auf der großen Bühne: „I’m (t)here” von Aurora Bauzà und Pere Jou (24.3., 18.30 Uhr, 10 Euro), „El fin de las cosas“ von Inés Sarmiento (24.3., 19.30 Uhr, 10 Euro) und „Ballarina“ von Sonia Gómez (25.3., 19.30 Uhr, 15 Euro). Tickets (auch günstigere Abos) unter teatreprincipalinca.com.