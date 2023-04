Das Klassik-Festival Música Mallorca ist wieder da

Es ist eine freudige Nachricht für alle Freunde der klassischen Musik auf der Insel: Nach dreieinhalb Jahren Pause ist das Festival Música Mallorca wieder da. Der nimmermüde Organisator Wolf Bruemmel hat sich nach der Zwangspause durch Corona noch einmal aufgeschwungen und mit der österreichischen Sopranistin Karin Wolf-Bauer eine gestandene Kennerin der Klassik-Szene an Bord geholt.

Gemeinsam haben die beiden beschlossen, das 2002 gegründete Festival wieder zum Leben zu erwecken. Wolf-Bauer soll in absehbarer Zeit eigenverantwortlich das Festival in die Zukunft führen. Wann sich Bruemmel endgültig zurückzieht, wollte – oder konnte – er aber noch nicht verraten. „Ich mache das so lange weiter, wie ich möchte“, sagte er mit einem breiten Grinsen beim Redaktionsbesuch in der MZ.

Karin Wolf-Bauer stand selbst schon beim Festival auf der Bühne

Dabei war Bruemmel nach der Corona-Pause eigentlich gar nicht mehr nach einer Neuauflage zumute. „Wir saßen dann beim Heurigen in Wien zusammen und haben gesagt: Wir ziehen das durch“, berichtet Karin Wolf-Bauer, die mit großem Elan an ihre neue Aufgabe herangeht und selbst häufig als Sopranistin bei Música Mallorca auf der Bühne stand. „Ich habe mich zu Hause gefühlt bei Música Mallorca und möchte dieses Gefühl in Verbindung mit hochwertiger Kunst nun weitergeben“, sagt Wolf-Bauer. Dafür habe sie sich vorgenommen, eine Mischung aus großen etablierten Namen, Stars der Gegenwart und jungen Talenten auf die Insel zu bringen.

Wie man diese Talente findet, lernte Wolf-Bauer zu Beginn ihrer Karriere bereits als Assistentin bei Francesco Siciliani. Der legendäre italienische Komponist und künstlerische Leiter an der Scala in Mailand hatte ein Auge für die Stars von morgen und war unter anderem für die Entdeckung von Maria Callas oder Riccardo Muti verantwortlich.

Giuseppe Albanese spielt Filmklassiker

Wolf-Bauer, die im oberösterreichischen Zipf geboren wurde und dort in einer Künstlerfamilie aufwuchs, hat für den Neustart des Festivals am 12. Mai den italienischen Pianisten Giuseppe Albanese gewonnen. Der 43-Jährige sei zwar gerade sehr eingespannt, habe aber aufgrund der persönlichen Verbindung zu Karin Wolf-Bauer zugesagt.

Albanese wird bekannte Melodien aus großen Filmklassikern spielen, darunter etwa die Nocturne in cis-moll von Frédéric Chopin, die im Polanski-Streifen „Der Pianist“ zu Berühmtheit gelangt ist. Auch „Hedwig’s Theme“ aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wird zu hören sein – wie auch das Stück „Playing Love“ von Ennio Morricone aus dem Film „Die Legende vom Ozeanpianisten“. Nach dem Konzert im Hotel GPRO Valparaíso gibt es ein Galadinner.

Es werden noch Sponsoren gesucht

Und dabei soll es natürlich nicht bleiben. Wolf-Bauer und Bruemmel haben einiges vor in diesem Jahr. „Für den Herbst sind mehrere Konzerte auf der Insel geplant. Dafür sind wir momentan noch auf der Suche nach Sponsoren“, berichtet Wolf-Bauer. Sie sei bereits mit namhaften Künstlern im Gespräch, verraten will sie „ungelegte Eier“ aber noch nicht. Und Música Mallorca soll räumlich wachsen. Auch nach Menorca will Wolf-Bauer das Festival bringen. „Davon abgesehen wollen wir die großen Galas, die wir in Palma organisieren, auch etwa in München oder Wien aufführen.“

Das passe zum europäischen Gedanken des Festivals genau wie die Auszeichnung für Wolf Bruemmel zum „Europäer des Jahres“ durch die Ciudadanos Europeos im Rahmen des Abends am 12. Mai. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und kostet 35 Euro. Wer ab 21.45 Uhr zum Galadinner bleiben möchte, zahlt insgesamt 110 Euro. Karten gibt es an der Rezeption des Hotels und bei Musicasa.