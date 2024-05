Der weltbekannte Fotograf Alberto García-Alix zeigt auf Mallorca seine Tricks

Ungeschönt und roh, doch zugleich von einer poetischen Schönheit sind die Bilder, für die Alberto García-Alix (68) international berühmt ist – sein Werk ist Bestandteil vieler Sammlungen und wurde in Museen wie dem Reina Sofía und dem Prado in Madrid oder der Maison Européenne de la Photographie in Paris ausgestellt. Der in León geborene Fotograf, der 1999 mit dem Premio Nacional de Fotografía geehrt wurde, hielt die Protagonisten der Kulturbewegung Movida madrileña in eindrucksvollen Porträts fest. Er hatte stets eine Vorliebe für Menschen mit exzessivem Lebenswandel: von Motorradfahrern über Prostituierte bis hin zu Drogensüchtigen.

Einblicke und Tipps vom Künstler in Palma

Nun gibt es die Gelegenheit, García-Alix persönlich zu treffen und von ihm zu lernen: Am 17. Mai um 19 Uhr ist er in der Fundación Juan March in Palma zu Gast und wird mit den Fotografen Horacio Fernández und Toni Amengual über seinen Werdegang und seinen Kreativprozess sprechen (Eintritt frei, Anmeldung auf march.es erforderlich). Am 18. und 19. Mai geben die drei Fotografen im Centre Internacional de Fotografía Toni Catany gemeinsam einen Workshop, der aus einem Theorie- und einem Praxisteil besteht. Die Teilnahme kostet 200 Euro, mit Mittagessen am 18. Mai 220 Euro, der Workshop kann über ticketib.com gebucht werden. Ebenfalls im Fotografiezentrum ist am 18. Mai um 19 Uhr García-Alix’ autobiografischer Dokumentarfilm „De donde no se vuelve“ (2008) zu sehen, der Eintritt ist frei.

