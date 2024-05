Rock, Flamenco, Klassik: Die MZ-Konzerttipps für das Pfingstwochenende auf Mallorca

Rock, Funk, Indie und DJs

Die volle Ladung Musik gibt es beim Cranc Illa de Mallorca Festival, das sich von Donnerstag (16.5.) bis Samstag über drei Tage zieht. Insgesamt 18 Acts – Bands und DJs – stehen beim Auftakt im Museum Es Baluard und an den anderen beiden Tagen auf dem Gelände der früheren Feuerwache von Palma in Son Castelló (C/. Gremi de Picapedrers, 1) auf der Bühne. Zu den bekanntesten Künstlern gehören Joe Crepúsculo, The Nash und Tito Ramírez. Karten gibt es ab 24 Euro unter: crancfestival.com

Joe Crepúsculo gehört mit zu den bekanntesten Namen, die beim Festival auftreten. / Wikimedia

Russischer Pianist in Can Brut

Am Freitag (17.5.), Samstag und Sonntag steht auf der Künstlerfinca Can Brut in Cas Concos jeweils ein Konzert des russischen Pianisten Vladimir Skomorokhov an. Der 25-Jährige aus Wolgograd spielt unter anderem Stücke von Beethoven, Schubert, Bach, Chopin oder Rachmaninow. Der Musiker, der in Lübeck lebt, ist derzeit für drei Wochen zu Gast auf der Künstlerfinca. Der Eintritt kostet 50 Euro inklusive Snacks und Getränke. Reservierungen über E-Mail an: anna@piano-and-art.de oder Tel.: +49 151-12 75 78 03

Der russische Pianist Vladimir Skomorokhov tritt gleich drei Mal auf. / Veranstalter

Flamenco auf Son Bauló

Auch auf der Kulturfinca Son Bauló steht am Pfingstsonntag (19.5.) ein Konzertabend auf dem Programm. Hier geht es allerdings um traditionellen spanischen Flamenco. Als Tänzerin konnte Silvia „La Chispa“ Fernández gewonnen werden, die bei den renommiertesten Flamenco-Lehrern des Landes gelernt hat. Los geht es mit einem frühen Wok-Abendessen bereits um 17.30 Uhr (18 Euro), die Flamenco-Show ist für 19 Uhr geplant (22 Euro). Karten an der Abendkasse, Anmeldungen bitte unter: son-baulo@son-baulo.com

Studium Aureum am Pfingstmontag

Das Studium Aureum in Palma ist eine kleine, aber feine Ergänzung zu den bekannteren Klassikangeboten auf der Insel wie etwa den Balearen-Sinfonikern oder dem Universitätschor der UIB. Am Pfingstmontag (20.5.) stehen um 20 Uhr im Auditorium des Konservatoriums von Palma zeitgenössische Werke von Will Todd, Eric Whitacre und Patrick Hawes für Chor, Orchester, Percussion sowie die Sopranistin Raquel Ribas auf dem Programm. Der Eintritt kostet zwischen 13 und 30 Euro. Karten gibt es unter: ticketib.com