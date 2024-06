Es sich im Sand bequem machen: Hier können Sie auf Mallorca Strandkino erleben

In Port de Pollença und Palma kann man es sich bald wieder am Strand bequem machen und Filme auf der Großleinwand anschauen. Am 1., 2. und 3. Juli gibt es zum 13. Mal Strandkino an den Stränden Ses Fontanelles, Can Pastilla und Can Pere Antoni (Palma). In Pollença können es sich Besucher am 4. und 5. Juli an der Playa de Tamarells gemütlich machen. Filmbeginn ist jeweils zwischen 21.30 und 22 Uhr.

Vor den Filmvorführungen gibt es jeweils Musik von iCat. Zudem werden Kurzfilme verschiedener Nachwuchstalente gezeigt. Unter den vier Werken ist auch ein Film für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung nicht erforderlich.

Diese Filme laufen

Am 1. Juli läuft „Robot Dreams“ (ESP, 2023), ein Stummfilm von Pablo Berge. Am 2. Juli steht die katalanisch-spanische Produktion „La Innocència“ (ESP, 2020) mit Untertiteln auf Englisch von Lucía Alemany an. 2022 in Kolumbien gedreht wurde „Los Reyes del mundo“ von Laura Mora Ortega. Der Film läuft nach einem Kurzfilm am 3. Juli in Palma, am 5. Juli in Pollença. Der vierte Film, der auf dem Programm des Freiluftkinos steht, ist „Quest“ (2023) von Antonina Obrador. Filmsprache ist Katalanisch, dazu gibt es Untertitel auf Englisch. Zuvor gibt es für Zuschauer noch den spanischen Kurzfilm „Las visitantes“ aus dem Jahr 2022 von Enrique Buleo zu sehen.

cinemalliure.com oder IG: cinemalliure