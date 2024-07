Hier können Sie Michael Douglas auf Mallorca antreffen und großes Kino erleben

105 Langfilme, 16 Kurzfilme, 13 Konzerte und 300 geladene Gäste aus der Filmbranche: Mit diesen Zahlen kündigt Festivalleiter und Gründer der Plattform Filmin Jaume Ripoll die 14. Ausgabe des Atlàntida Film Fest an. Es findet vom 19. bis 28. Juli in Palma und Inca statt. Zuschauer dürfen sich auf 30 Prozent mehr Filme als 2023 freuen. Über 60 Prozent von ihnen seien zudem Spanien-Premieren.

Diese Stars sind mit dabei

Der bekannteste Stargast auf dem roten Teppich dürfte dieses Mal Mallorca-Liebhaber Michael Douglas sein. Der oscargekrönte Schauspieler und Filmproduzent, der regelmäßig auf seinem Anwesen in S’Estaca urlaubt und dann auch auf der Insel gesichtet wird, bekommt bei der jetzt schon ausverkauften Abschlussgala des Festivals am 28. Juli einen von vier Festival-Preisen namens „Master of Cinema“. Ebenfalls geehrt wird Regisseur Juan Antonio Bayona, dessen Drama „Sociedad de la nieve“ dieses Jahr zwölf Goyas gewann und für den Oscar nominiert worden war. Einen weiteren Preis erhält der baskische Regisseur und Drehbuchautor Montxo Armendáriz. Er wurde für seinen Film „Secretos del corazón“ für einen Oscar nominiert. Beim Atlàntida Film Fest wird sein Film „Historias del Kronen“ gezeigt, eine Chronik der Generation der 90er-Jahre, die auf dem autobiografischen Roman von J. A. Mañas basiert.

Nachträglich Preis verliehen

Außerdem bekommt die unter anderem aus Filmen von Ingmar Bergman bekannte norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann den Preis „Master of Cinema 2023“ verliehen. Im vergangenen Jahr konnte sie ihn wegen des Streiks der Schauspieler in Hollywood nicht persönlich entgegennehmen. Ullmann spielte etwa in „Persona“ (1966), „Szenen einer Ehe“ (1973) oder „Von Angesicht zu Angesicht“ (1976), der ihr nach „Emigranten“ (1971) ihre zweite Oscarnominierung als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Ullmann hält auch am 20. Juli wie auch Bayona (22. Juli, 11.30 Uhr) im Museum Es Baluard einen Vortrag.

Die Eröffnungsgala im Innenhof des Kulturzentrums La Misericòrdia in Palma findet am 20. Juli, dem zweiten Tag des Festivals, statt. Dann feiert der Film „Isla perdida“ von Fernando Trueba Weltpremiere. Es ist nach „El sueño del mono loco“ der zweite Thriller in der Karriere des Oscarpreisträgers. Protagonisten sind der US-amerikanische Schauspieler Matt Dillon („Verrückt nach Mary“, „Wild Things“) und Aida Folch. Beide werden zur Vorführung des Films auf die Insel anreisen. Zum Anlass gibt es zudem Musik von der Deutsch-Mallorquinerin Maria Hein.

Das ist neu

Neu ist, dass das Festival sich erstmals über zehn Tage erstreckt und neben dem Kulturzentrum Ses Voltes, dem Museum Es Baluard, den Kinos CineCiutat und Sala Augusta sowie dem Kulturzentrum La Misericòrdia und dem Hotel HM Palma Blanc in Palma erstmals auch im Teatre Principal d’Inca Veranstaltungen stattfinden.

Unter den Musikern sticht der Pianist James Rhodes hervor, der bei der ausverkauften Abschlussgala auftreten wird. Er ist Protagonist der Zeichentrickserie „Jimmy y la tecla mágica“, die gezeigt wird. Ein weiteres Highlight ist die Premiere der Doku „To the end“, die die Geschichte der berühmten britischen Rockband Blur erzählt. Ein Film von besonderem Interesse dürfte zudem auch der Psycho-Thriller „Seven Veils“ mit Amanda Seyfried von Atom Egoyan sein, einem der bedeutendsten Regisseure Kanadas. Er ist für zwei Oscars sowie sechs Preise bei Filmfestivals in Cannes, Berlin und Venedig nominiert.

Zum Abschluss des Festivals können sich Besucher den neuesten Film von Jonás Trueba, „Volveréis“, ansehen. Erst im Anschluss kommt er auch in die spanischen Kinos.

Atlàntida Film Fest: 20. bis 28. Juli in Palma und Inca, bis 20. August auch online auf der Streaming-Plattform Filmin (filmin.es), Kinofilme im Saal: 4 Euro, Programm und Karten: atlantidafilmfest.com

Abonnieren, um zu lesen