Atlàntida Mallorca Film Fest startet mit emotionaler und glamouröser Gala

Mit einer glamourösen Gala ist am Freitagabend (20.7.) das Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma gestartet. Alle kulturelle Größen der Insel fanden im Innenhof der Misericòrdia zusammen, um das Festival gebührend zu eröffnen. Ein Abend voller Emotionen.

Festivallleiter Jaume Ripoll begrüsste die Kulturschaffenden und Politiker, die an diesem Abend in trauter Eintracht den Anlass würdigten. Unter den Gästen waren auch Pedro Barbadillo von der Mallorca FIlm Commission und Schauspieler wie Javier Pereira, Matt Dillon und Aida Folch. Trotz internationaler Stars zeigt sich das Festival aber auch in diesem Jahr sehr mallorquinisch.

Tränen der Rührung

Humorvoll, mitreißend und herzlich führte Schauspielerin und Komödiantin Clara Ingold durchs Programm. Für eine verträumte, aber doch dem Abend angemessene Stimmung sorgte die junge deutsch-mallorquinische Musikerin Maria Hein am Flügel.

Liv Ullmann bei der Preisverleihung / EFE

Sichtlich berührt und dankbar zeigte sich die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann, die persönlich den Preis aus dem vergangenen Jahr entgegennahm - damals konnte sie wegen des Hollywood-Streiks nicht kommen. Nach einer angemessen würdigen Zeremonie bedankte sich die 83-Jährige sichtlich berührt.

Unter Tränen der Rührung präsentierte dann auch Aida Folch gemeinsam mit Matt Dillon den Eröffnungsfilm "La isla perdida" - wohl der emotionalste Moment des Abends. Der US-Star gab sich ähnlich angetan von der Herzlichkeit, mit der er auf der Insel empfangen wurde, wie seine spanische Kollegin.

Die 14. Ausgabe des Atlàntida Mallorca Film Fest geht noch bis zum 28. Juli. Das detaillierte Programm finden Sie hier.