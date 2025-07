Frankreichs Jazz-Star Marion Rampal kommt nach Sa Pobla

Das internationale Jazz-Festival in Sa Pobla hat am 24. Juli mit einem Konzert des hochkarätigen US-amerikanischen Kontrabassisten Christian McBride („Remembering Ray Brown“) einen eindrucksvollen Auftakt gefeiert. Der neunfache Grammy-Gewinner setzte damit den Startpunkt für ein rund einmonatiges Festivalprogramm, das noch bis zum 21. August mit einem starken Line-up fortgesetzt wird.

Als Nächstes steht Marion Rampal im Parc Can Cirera Prim auf der Bühne. Die französische Songwriterin und Jazz- und Chansonsängerin präsentiert am 29. Juli im Quintett-Format das Programm „Song for Abbey“ – eine Hommage an die US-amerikanische Jazz-Größe Abbey Lincoln. Rampal selbst ist eine herausragende Figur der Jazz-Szene in Frankreich, und dazu eine überaus vielseitige Künstlerin: So interpretierte sie in ihrem Album „Bye-Bye Berlin!“, mit dem sie für den Opus Klassik 2019 für die beste Aufnahme einer Gesangssolistin nominiert wurde, an der Seite eines klassischen Streichquartetts Berliner Kabarettlieder der 1920er-Jahre.

Weiter geht es am 5. August mit dem Quintett des Pianisten und Komponisten Daahoud Salim, Sohn des renommierten US-amerikanischen Saxofonisten Abdu Salim. Neben den internationalen Künstlern gibt es beim Festival viele sehenswerte lokale Ensembles zu hören, dazu locken weitere Programmpunkte wie Filme und Vorträge. Karten und Infos: sapobla.cat

Abonnieren, um zu lesen