Königin Letizia krönt das Atlàntida Mallorca Film Fest – 45.000 Besucher bei Rekordausgabe

Das Filmfestival auf Mallorca ist zu Ende: Die 15. Ausgabe des Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) endete am Sonntagabend (3.4.) in Palma mit dem Besuch von Königin Letizia und der Präsenz zahlreicher Prominenter aus der spanischen und internationalen Filmszene. Die Monarchin überreichte den Master of Cinema Award des AMFF an den Komponisten Alberto Iglesias, der für den melancholischen Soundtrack vieler Almodóvar-Filme sorgte.

Der Preisverleihung, die im Innenhof der Misericòrdia stattfand, ging ein Konzert des Flamenco-Gitarristen Yerai Cortés voraus. Die Gala endete mit der Projektion des Dokumentarfilms „El canto de las manos“ von María Valverde, die zusammen mit dem Komponisten Gustavo Dudamel der Veranstaltung beiwohnte. Der Film zeigt die außergewöhnliche Produktion der Oper Fidelio durch ein Team gehörloser Künstler aus Venezuela unter der Leitung von Dudamel.

Königlicher Besuch

Wie erwartet war Königin Letizia der Ehrengast der Gala. Kurz vor Beginn betrat sie den Innenhof der Misericòrdia, wo bereits wichtige politische Akteure der Balearen wie Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und Ministerpräsidentin Marga Prohens warteten.

Auch eine Gruppe von Jugendlichen, die an einem Filmworkshop auf Mallorca teilnahmen und dabei einen Kurzfilm im Zusammenhang mit dem Festival produzierten, erwartete die Königin. Die Monarchin plauderte kurz mit den jungen Filmbegeisterten und begab sich danach auf ihren Platz in der ersten Reihe.

Das gut gefüllte Publikum klatschte bei ihrem Rundgang nur verhalten. Während der Gala saß Letizia zwischen Festivalleiter Jaume Ripoll und Ministerpräsidentin Marga Prohens.

Die Abschlussgala der 15. Ausgabe des Atlàntida Mallorca Film Fests empfing auch weitere illustre Namen aus der internationalen Filmszene, darunter Celine Song, bekannt für das Drama Past Lives – In einem anderen Leben (2023), Rodrigo Sorogoyen, der mit dem Thriller As Bestas – Der Schwarm (2022) große Erfolge feierte, sowie Rossy de Palma, die durch Pedro Almodóvars Kultfilm Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs (1988) international bekannt wurde.

Ebenfalls unter den Gästen waren Tom Blyth, der in Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange (2023) die Hauptrolle übernahm, und Russell Tovey, der vor allem durch Die History Boys (2006) bekannt ist. Aus dem europäischen Autorenkino kamen Andrea Segre, Regisseur von Stille Wasser (Originaltitel: Io sono Li, 2011), sowie die iranisch-französische Filmemacherin Sepideh Farsi, deren jüngstes Werk Die Sirene (2023) auf internationalen Festivals gezeigt wurde.

Ein Rekordjahr

Das Atlàntida Mallorca Film Fest 2025 zählte über 45.000 Zuschauer bei Vorführungen, Konferenzen und Konzerten an symbolträchtigen Orten der balearischen Hauptstadt: Ses Voltes, la Misericòrdia, Es Baluard Museu, Sala Rívoli, CineCiutat und Fundació Pilar i Joan Miró. In einer Woche zeigte das Filmfestival 88 Produktionen aus 27 Ländern.

Auch wenn das Festival nun vorbei ist, können Filmfans die Beiträge noch bis 25. August auf der Streaming-Plattform Filmin ansehen.

Preisverleihungen

Nach dem Konzert von dem Flamenco-Guitarristen leuteten die Gala-Moderatoren Miriam García und Carlos de la Vera die Preisverleihung ein. Die Preise verteilten sich auf folgende Kategorien:

Nationaler Preis:

Der Dama-Agustí-Villaronga-Preis für den besten nationalen Film (3.500 €) ging an „Jone, Batzuetan“ (Jone, manchmal), das Debüt von Sara Fantova. Eine besondere Erwähnung erhielt „Downriver a Tiger“ von Víctor Diago.

Internationaler Preis:

Der Preis für den besten internationalen Film (10.000 € für den Vertrieb) ging an „El silencio de Julie“ von Leonardo Van Dijil. Eine lobende Erwähnung erhielt „How to be Normal and the Oddness of the World“ von Florian Pochlatko.

Die internationale Jury bestand aus den Schauspielern Carolina Yuste, Chino Darín, Itzan Escamilla sowie den drei Filmstudierenden Sirine Taleb, Tao Farro und Ana Gallardo. Yuste übergab den Preis bei der Gala.

Balearische Preise:

Die Jury, bestehend aus Marga Melià (Filmemacherin), Charli Bujosa (Produzent) und Clara Ingold (Künstlerin), zeichnete „Soñando con Leones“ von Paolo Marinou-Blanco als besten balearischen Film aus (3.500 € für den Vertrieb). Bester balearische Kurzfilm wurde „Eixam“ von Eugenia Sampedro.

Preis der Kritik:

Verliehen von drei Mitgliedern der ACEC (Katalanischer Verband für Filmkritik und filmisches Schreiben), ging er an „Eat the Night“ von Caroline Poggi und Jonathan Vinel, mit einer besonderen Erwähnung für „How to be Normal and the Oddness of the World“. Die zweite Erwähnung für den Film in der Gala.

Publikumspreis:

Der von den Festivalbesuchern gewählte Preis ging an „The Designer is Dead“ von Gonzalo Hergueta, produziert vom Kollektiv Little Spain. Der Film handelt vom Leben des mallorquinischen Designers Miguel Adrover rekonstruiert. Sänger C. Tangana, Gründer der Produktionsfirma, war im Publikum, den Preis nahmen jedoch die Regisseure entgegen.

Film „El canto de las manos“

Da das Regiedebüt von María Valverde gehörlose Menschen in den Mittelpunkt stellt, waren auch Vertreter der Organisation der Gehörlosen auf Mallorca Gäste der Gala. Damit sie das Geschehen verfolgen konnten, stand ein Gebärdensprachdolmetscher auf der Bühne.