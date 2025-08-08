Mallorcas Star-Liedermacher Jaume Anglada bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mallorca bangt um einen seiner bekanntesten Sänger: Der Liedermacher Jaume Anglada hat bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen (8.8.) in Palma schwerste Verletzungen erlitten und liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus von Son Espases. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Demnach war der 52-Jährige gegen 1.30 Uhr mit seiner Vespa auf der Avinguda Joan Miró im Stadtteil Sant Agustí unterwegs, als er vom Auto eines 20-Jährigen erfasst wurde. Der junge Mann hatte verbotenerweise auf der Straße gewendet und offenbar den Motorroller übersehen. Nach dem Zusammenstoß wurde Anglada mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu.

Autofahrer floh von der Unfallstelle

Der junge Mann am Steuer des Autos hielt nicht an, um dem Schwerverletzten zu helfen, sondern floh von der Unfallstelle. Allerdings hatten mehrere Zeugen den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Autos notiert. Beamte der Ortspolizei konnten den Unfallverursacher deshalb nur wenige Minuten später in seiner Wohnung ausfindig machen. Er wird sich wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Ein Alkoholtest fiel positiv aus.

Jaume Anglada wurde an der Unfallstelle von den Sanitätern stabilisiert und dann ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht, wo er nun auf der Intensivstation liegt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hat er schwere Verletzungen am ganzen Körper erlitten. In Lebensgefahr schwebte er am Freitagvormittag aber nicht.

Anglada ist Stammgast in den Konzertprogrammen vieler mallorquinischer Dorffeste. Erst Anfang August trat er vor der spanischen Königsfamilie im Real Club Náutico in Palma auf.