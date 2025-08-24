Verletzliche Schönheit: Mallorcas begnadeter Architekt Antoni Esteva zeigt seine Kunstwerke in der wohl schönsten Galerie der Insel

Von draußen dringen sie noch durch, die Stimmen der Kinder, die auf der nahe gelegenen Plaça spielen. Und doch wirkt das Dorfleben da draußen weit entfernt, sobald man in dieser kleinen Gasse in Son Servera durch den weißen Vorhang getreten ist. In dieses wunderbare, von weißen Wänden geprägte Labyrinth, mit seinen unvorhersehbaren Winkeln, die jeder Logik entbehren. Und die genau deshalb dieses Haus zu einem so einzigartigen Erlebnis machen.

49 Jahre ist es her, seit Antoni Esteva und der vor drei Jahren verstorbene Miquel Servera hier eine erste Ausstellung veranstaltet haben. Sa Pleta Freda heißt die Galerie, genau wie die kleine Gasse, die sie beherbergt. Draußen hängt kein Schild, wenn man vom Straßennamen mal absieht, das in blauen Kacheln an der Fassade angebracht ist. Lediglich eine Ausstellung gibt es hier im Jahr, manchmal zwei, immer im Sommer. Große Künstler haben hier ausgestellt. Miquel Barceló. Miró. Aber das ist schon häufig erzählt worden.

Es ist 18 Uhr an diesem Sommernachmittag. Antoni Esteva trägt, als wolle er sich farblich in die Galerie einfügen, weiß. In diesem Jahr ist er nicht nur Hausherr, in diesem Jahr stellt er selbst aus. Auch deshalb empfängt er persönlich und führt durch die Ausstellung. Fünf Jahre habe er daran gearbeitet, erklärt der 80-Jährige. Er ist einer dieser seltenen Menschen, die den Eindruck machen, sie hätten viel vom Leben gesehen, ohne dass es sie verbittert hat.

Spielerische Herangehensweise: Antoni Esteva. |

Einer der Großen seines Fachs

Künstler, das ist Estevas Nebenberuf. Bekannter ist er als Architekt. Er gilt als einer der Großen seines Fachs. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört der – von Miquel Barceló künstlerisch vollendete – Menschenrechtsraum der Vereinten Nationen in Genf. Das Boutique-Hotel Es Racó d’Artà ist ebenso von ihm wie die Wolkenkratzer Max Towers in Delhi.

Doch darum geht es an diesem Nachmittag in Son Servera nicht. Zumindest nicht primär. In dem großen Eingangsbereich der Galerie stehen große Blöcke aus Kiefernholz. Sie sind so geschnitten und aufgestellt, dass sie wie die Skyline einer Stadt wirken. „Ich bin sehr mit der Welt des Designs und der Architektur verbandelt“, erklärt Esteva. Eine charmante Untertreibung.

Wenn etwas Sa Pleta Freda charakterisiert, dann ist es dieser Frieden, die Ruhe, das Gleichgewicht, das jede Ausstellung auszeichnet – unabhängig davon, wessen Werke gerade gezeigt werden. Dies ist bei Antoni Esteva nicht anders. Er arbeitet mit Holz, Papier, Naturpigmenten. Immer wieder trifft man im Laufe der Ausstellung auf die gleichen Motive: Leitern, Monde und Darstellungen von Spermien und Eizellen. Die Monde seien eine Referenz auf die Arbeit seiner Tochter, erklärt der Künstler. Rosa Esteva ist durch ihr Modelabel Cortana weit über die Grenzen der Insel hinaus bekannt geworden. Die Thematik der Befruchtung hingegen sei für ihn ein Symbol für kreative Energie. Die Leiter indes steht für die Unendlichkeit.

Die Imperfektion

In Estevas Schaffen dreht sich vieles um das Thema der Imperfektion. Das bewusste oder bisweilen auch unbeabsichtigte Verfremden, Beschädigen oder Beschmutzen der Oberflächen. Der Störfaktor, wenn man so will. Wie etwa bei einem großformatigen Gemälde, das sich – wenn man es in diesem Labyrinth verorten möchte – im Untergeschoss befindet, in dem Raum mit der langen Holzbank. Es vereint wie kein anderes Werk in der Ausstellung alle Elemente. Die angedeutete, fast brüchig skizzierte Himmelsleiter. Das runde Element, das man als Vollmond deuten könnte. Und, wenn man hinschaut, ist auch die befruchtete Eizelle zu sehen.

Das Werk ist versetzt mit Unreinheiten, kleinen Erhebungen, die das Gemälde fast wie eine Mondlandschaft wirken lassen. In der Mitte durchbricht ein vertikaler Schnitt die Szenerie. „Hier“, sagt Esteva grinsend und zeigt auf einen länglichen Fleck, „hat ein Vogel draufgemacht.“ Ein paar Zentimeter weiter zeigt er auf einen goldenen Tropfen: „Hier ist Harz draufgefallen.“ Esteva arbeitet häufig im Freien, die Natur schleicht sich ein in seine Arbeiten. Das soll so. Das ist erwünscht. Es gibt den Arbeiten eine Verletzlichkeit, die den Betrachter einnimmt.

Ein anderes Werk, eines, das direkt links neben der Eingangstür hängt, ist ein weiteres Beispiel. Ein mit hellen Naturpigmenten bearbeitetes Werk, das vor allem von seinen Unebenheiten lebt. Im unteren Drittel in der Mitte ist ein roter Fleck zu sehen. „Da hatte ich mich geschnitten und am Finger geblutet. Den habe ich einfach mal reingehalten.“ Eine Besucherin der Ausstellung habe ihm kürzlich gesagt: „Dieses Bild ist deine Essenz.“ Der Künstler mochte da nicht widersprechen.

Die Leiter steht für die Unendlichkeit. | / PSS

„Introspectiva“ heißt die Ausstellung. Und das ist ernst gemeint. Esteva sagt, dass es ihm gar nicht so leicht fällt, seine Arbeiten zu zeigen, erst recht nicht über sie zu reden. Schließlich offenbarten sie eine sehr intime Seite. Er überlege sich deshalb auch gut, an wen er seine Arbeiten verkaufe. „Mich interessiert es nicht, Sammler zu bedienen, die die Kunstwerke als reines Investmentobjekt verstehen.“ Manche Werke wolle er auch nicht verkaufen. „Mir ist es lieber, sie zu verschenken, als dass sie in den falschen Händen landen.“

Spielerische Herangehensweise

So beschützend er sich vor seine Arbeiten stellt, so spielerisch ist teilweise aber auch seine Herangehensweise. Etwa in einem der Räume, wo Esteva mehrere zurechtgeschnittene Hölzer auf einem Tisch platziert hat. Die Besucher sind aufgefordert, damit zu spielen, das Arrangement zu verändern, sich die Aufteilung zu eigen machen. Esteva fotografiert sie dann, um zu beobachten, wie sich diese kleine Skyline aus Holz verändert. In einem anderen Raum hat Esteva Schafswolle ausgelegt. Man kann diese betreten, sie verändert sich mit den Schritten der Besucher, als wäre sie ein eigener Organismus. An einer Wand erhebt sich aus der Wolle erneut eine Leiter ins Unendliche. Es ist auch ein Auseinandersetzen mit der eigenen Sterblichkeit, der sich durch die Arbeiten zieht.

Estevas eigener kreativer Prozess zeigt sich unter anderem in einem kleinen Büchlein, das in der Eingangshalle ausliegt. Auf aus Indien stammendem Papier vereint es zahlreiche Skizzen des Künstlers. Hier sind sie wieder zu finden, die Leitern, die Monde und dazu Geschlechtsorgane. Gleichzeitig sieht man hier, wo die Ursprünge hinter den großen Arbeiten liegen. Es sind häufig nur wenige Striche. Und keine Seite gleicht der anderen.

Irgendwann muss man aber doch wieder hinaus auf die Straße. Die Kinderstimmen drängen wieder in den Vordergrund. Doch die Ausstellung, die Harmonie, die Schönheit der Imperfektion – das bleibt eine Weile. Als ob die Introspektive des Künstlers zu der des Besuchers geworden ist.

