Ein bisschen Loveparade: Stadt Palma sperrt Paseo Marítimo für neues Electro-Großevent

Ein bisschen wie die Loveparade: Am 6. September plant das Rathaus von Palma gemeinsam mit dem Veranstalter des Mallorca Live Festivals ein neues, kostenloses Großevent auf Mallorca: Unter dem Namen Patrona sollen Liebhaber der elektronischen Musik direkt vor der Kathedrale auf ihre Kosten kommen.

Paseo Marítimo für den Verkehr gesperrt

Ob es wirklich ein "Wendepunkt in der Kulturszene der Insel" sein wird, wie das Rathaus ankündigt, muss sich erst zeigen. Fest steht: Für die "Patrona" (Schutzheilige, aber auch Chefin) haben die Veranstalter keine Mühen gespart: Wie es heißt, sollen sämtliche Fahrspuren der Meerespromenade für den Verkehr gesperrt werden, sodass das Publikum genug Platz zum Tanzen und Feiern hat. Die Bühne soll am Parc de la Mar, direkt vor der Kathedrale, aufgebaut werden.

Zudem versprechen die Organisatoren eine "inovative Inszenierung" und ein "erstklassiges Line-up", das von international renommierten Künstlern wie BLOND:ISH, WhoMadeWho, Bibi Smalls und Lourdes Lourdes angeführt wird. BLOND:ISH ist DJ und Produzentin und gilt als weltweite Referenz für ihren sphärischen, spirituellen Sound und ihr Engagement für die Umwelt. Sie hat mit Abracadabra ihre eigene Partyreihe im Feiertempel Pacha auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza und betreibt auch das gleichnamige Plattenlabel.

Auch lokale Musiker

An ihrer Seite präsentiert sich das gefeierte dänische Duo WhoMadeWho, unbestrittene Größe der internationalen Underground-Szene, ein Hybrid DJ Set voller Emotion, Energie und Eleganz, in dem Rock, Jazz und Elektronik verschmelzen.

Auch die lokale und aufstrebende Szene soll eine Hauptrolle bei dem großen Open-Air-Spektakel spielen. Bibi Smalls, eine der beliebtesten DJs der Insel, bringt ihre Mischung aus melodischem House, Tech-House und Disco in ein energiegeladenes Set. Lourdes Lourdes wiederum trägt ihren provokanten, multidisziplinären Stil bei, in dem Musik, Performance und visuelle Kunst ineinanderfließen.

Los geht es um 18.30, gefeiert wird bis 0.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. /somo