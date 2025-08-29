Faszinierende Kirchenkunst auf Mallorca: Was hinter den farbigen Fenstern in Cala Ratjada steckt

Neu sind die farbigen vom Künstler Gustavo Peñalver gestalteten Fenster in der Pfarrkirche Nostra Senyora del Carme in Cala Ratjada nicht. Dennoch ziehen die bunten Kunstwerke aus dem Jahr 2016 immer wieder neugierige Blicke von Urlaubern auf sich und werfen Fragen bei ihnen auf. Das ist den evangelischen Pfarrern Martje Mechels und Holmfried Braun aufgefallen, die in der Kirche schon seit Jahren jeden Sonntag einen deutschsprachigen Gottesdienst abhalten, und brachte sie auf eine Idee: Den Fenstern, die jeweils biblische Geschichten erzählen, könnte man eine eigene Predigtreihe widmen.

„Es sind tolle, moderne Kunstobjekte, die die Betrachter dazu anregen, näher hinzuschauen und zu verstehen. Auch wir selbst haben uns so oft überlegt, was das Dargestellte zu bedeuten hat“, so Martje Mechels, die bisher zumindest schriftlich mit dem Künstler in Kontakt steht. Auch dass Gustavo die Geschichten aus der Bibel mit mallorquinischen Traditionen und lokalen geografischen Merkmalen verknüpft, finde sie besonders. Auf einem Fenster ist etwa der Leuchtturm von Capdepera zu sehen, zweimal findet sich das Meer im Hintergrund.

Martje Mechels und Holmfried Braun. / Privat

Start der Predigtreihe ist am kommenden Sonntag (31.8.) um 1 1.30 Uhr in Cala Ratjada und um 17 Uhr in Peguera. Ab da gibt es jeweils sonntags eine Predigt zu den Fenstern, wobei sich die Pfarrer an jedem Sonntag einem Kirchenfenster widmen.

Adam und Eva, die Heiligen Drei Könige, die Sibylle und die Fischer

Das vom Eingang der Kirche aus gesehen erste Bild handelt von Adam und Eva. „Ich finde es toll, dass sie nicht als Menschen dargestellt sind, sondern die typische Gustavo-Form haben, und dass sich die Farbe des einen in der Nase des jeweils anderen spiegelt“, sagt Martje Mechels, die in dem Werk zudem die enge Verbindung mit Gott erkennen will.

Adam und Eva. / Gustavo

Auf dem zweiten Kirchenfenster sind die Heiligen Drei Könige, die dem Stern von Bethlehem folgen, recht klar erkennbar. Es könnten aber, mutmaßt Mechels, auch die drei Erzväter Abraham, Jakob und Isaak sein.

Die Heiligen Drei Könige. / Gustavo

Auf dieses Bild folgt in der Pfarrkirche die Sibylle. „Oder ist es doch Moses, der mit seinem Stab das Meer teilt?“, fragt sich Mechels, die die Mehrdeutigkeit an den Bildern und den Raum für Interpretationen sehr schätzt.

Die Sibylle. / Gustavo

Und zuletzt sind da noch die Fischer, die ja auch in Cala Ratjada sehr präsent sind. „Jesus hat viel mit Fischern zu tun gehabt und hat einige am See Genezareth zu Jüngern berufen“, erinnert Mechels. Sie findet es spannend, dass Jesus selbst auf dem Bild nicht zu sehen ist. Das könnte den Betrachter nachdenklich machen, so ihre Theorie, ganz nach dem Motto: Wo ist Gott eigentlich in unserer heutigen Welt – wenn auch erst auf den zweiten Blick?

Die Fischer. / Gustavo

„Viele Details laden dazu ein, genau hinzusehen. Und manches auf ihnen lässt sich sicherlich verschieden betrachten und deuten. Mich fasziniert, wie ein so moderner Künstler wie Gustavo heute vom Glauben erzählt“, sagt Martje Mechels.

Das sagt der Künstler zu seinen Werken

Gegenüber der MZ löst der Künstler die biblischen Rätsel um seine Kunstwerke zumindest ein bisschen auf. „Es geht bei den Details viel um Symbolhaftigkeit.“ Cala Ratjada etwa stehe als Fischerort auch für Hoffnung. „Die Hoffnung, rauszufahren, viel zu fangen, keinen Unfall zu haben – und dass kein Sturm kommt“, erklärt Gustavo Peñalver.

Bei den Heiligen Drei Königen wiederum sei es ihm um Unschuld gegangen, „den kindlichen Teil des Menschen“. Es habe ihn viel gekostet, „alt zu werden, ohne erwachsen zu sein“. Er bleibe lieber Kind. Damit spielt er auch auf die für ihn typischen bunten, auch bei den Kirchenfenstern verwendeten Farben und Motive an.

Den Ursprung des Lebens könnten die Pfarrer in ihrer Predigtreihe bestimmt genauer erklären als er und dabei die Bedeutung der Blumen und die Frucht erläutern, sagt der 86-Jährige.

Wer auf Mallorca lebt, hat die apokalyptischen Gesang der Sibylle womöglich schon einmal zu Weihnachten erlebt. „Ich habe sie zwar damals nicht selbst gesungen, war als Zwölfjähriger aber einmal als Messdiener in einer Kirche in Palma dabei“, so der 86-Jährige. Der Gesang habe sich ihm ins Gedächtnis gebrannt, der besondere Rhythmus, die Höhen, die Tiefen. „Für mich steht der Sibyllengesang für das Innere des Menschen und die Konzentration“, so der Künstler, der sich über die Predigtreihe freut. Freunde hätten ihm immer wieder berichtet, dass Gottesdienstbesucher direkt nach der Messe Fotos von seinen Werken machen. „Das ist eine Ehre.“

Wer noch mehr Gustavo-Kunst bewundern will, kann noch bis zum 6. September eine große Retrospektive im Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma besuchen.

Alle Informationen zum Dokumentarfilm. / Gustavo

Filmvorführung zur Ausstellung: Am 4. September (18 Uhr) zeigt das Kulturzentrum La Misericòrdia anlässlich der Ausstellung die Doku „Gustavo. Los colores son mi vida“ auf Spanisch.

