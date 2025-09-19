Kunst für Nachtschwärmer: Alles bereit für Palmas große Nit de l'art 2025

6A Taller Galeria d'Art, C/. de la Puresa, 8/3A

Die Werkstatt-Galerie 6A präsentiert die Ausstellung „Pattern“ der andalusischen Künstlerin Lola Berenguer, deren Markenzeichen Feinfühligkeit, Raffinesse, Klarheit und technisches Können sind. Die Malerin stellt nun einen eindrucksvollen Werkzyklus vor, der aus Gemälden auf Leinen und originalen grafischen Arbeiten besteht, die sie während ihres Sommeraufenthalts im Taller 6a anfertigte. Sie zeichnen sich durch eine nahezu obsessive Auseinandersetzung mit denselben Mustern aus.

„Hexágonos“ von Lola Berenguer. / 6A GALERIA D’ART I TALLER

Baró Galeria, C/ Can Sanç, 13

Baró zeigt zwei spannende Projekte: „Arriba y adelante“ ist die erste Einzelschau von Felipe Ehrenberg (1943–2017) auf Mallorca. Er gilt als einer der provokantesten und wichtigsten mexikanischen Künstler mit einer über fünf Jahrzehnte andauernden Karriere. Dazu gibt es die immersive, rauschhafte Ausstellung „Pharmakos“ des Künstler-Kollektivs assume vivid astro focus (avaf) zu entdecken. Der Titel bezieht sich auf einen alten Reinigungsritus, bei dem ein Sündenbock ausgewählt wurde, um das Übel der Stadt davonzutragen.

"Give Me Liberty" von Felipe Ehrenberg. / Baró Galeria

Aba Art Lab, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 21B

Hochkarätigen lokalen Künstlern hält Aba Art die Treue: Es ist nicht das erste Mal, dass die Galerie auf Miquel Mesquida (Manacor, 1954) setzt. Kunst ist für ihn ein Weg zu einer tiefen Verbindung mit der Existenz, Religion und Philosophie sind in den Werken präsent. Seine Ausstellung, „Frequency“, erforschte die Idee der Perfektion durch die Darstellung des Kreises. Nun bilden Papiercollagen auf Holz in kleinem und großem Format sowie Skulpturen die Basis der Schau „Ikigai“. Beobachten, was das Leben antreibt und ihm Sinn verleiht: Ikigai offenbart sich als Praxis des Gleichgewichts – sich treiben lassen, mit Leidenschaft arbeiten, jeden Augenblick des Prozesses feiern. All dies kristallisiert sich in Mesquidas Schaffen und seinem authentischen Bestreben, das zu teilen, was aus seiner Erfahrung und Selbstbeobachtung entsteht.

Detail aus der Serie „Ikigai“. | / FOTO: M. MESQUIDA

Galería Pelaires, Carrer de Can Verí, 3

Kein Kochrezept, sondern der Titel einer großen Gruppenausstellung: Bei Pelaires dreht sich auf zwei Stockwerken alles um „Parsley, Sage, Rosemary and Thyme“ – und um die symbolische Bedeutung der Kräuter in verschiedenen Kunstformen. Und weitergedacht geht es um Wörter, Bilder oder Gesten, die je nach Kontext ihre Bedeutung verändern. Auch die beteiligten Künstler bedienen sich dieser Methoden bei ihren visuellen Erzählungen. Das kleine Cabinet ist derweil für „Mælådy“, die erste Solo-Schau des russischen Künstlers Andrei Pokrovskii in Spanien, reserviert.

Die Küstlerin Nastaran Shahbazi. / Pelaires

Galería Kewenig, Carrer de Sant Feliu, S/n

Kurzfristige Planänderung bei der Galerie Kewenig: Zunächst war im Programm zur Kunstnacht eine Schau von Renée Micoulaud angekündigt worden, diese wurde aber aus logistischen Gründen verschoben. Stattdessen steht die Ausstellung „Disparat!“ mit Werken von Anselm Kiefer, Tony Cragg und William Kentridge auf dem Plan. Wie der Raum selbst fordert die Schau Aufmerksamkeit, Zeit und Stille. Jedes Werk steht für sich, vollkommen in seinem eigenen visuellen und psychischen Gewicht.

Anselm Kiefer "Paete non dolet" / David Bonet

La Bibi + Reus City, Carrer Vilanova 8A

Wer Cala d’Or liebt, darf die Schau „Plastic Street“ bei La Bibi + Reus City nicht verpassen: Das aus Uruguay stammende und nun in dem Urlaubsort lebende Künstlerduo Maite y Manuel verarbeitet hier seine Lebensrealität – von den leeren Wintermonaten bis zur Überstimulierung im „plastikhaft“ bunten und lauten Sommer. Das Duo erkundet diese Kontraste in rund 15 Collagen, die aus Ausschnitten, Duplikaten, Scans und Spiegelungen bestehen. La Bibi + Reus Country, der Sitz in Establiments, hat indes schon eine Woche zuvor neue Ausstellungen von Karolina Albricht und Daniel Roibal eröffnet.

"Open Source Body" von Maite y Manuel. / La Bibi + Reus

Galería Fermay, Carrer Pare Bartomeu Pou, 42

Die Galería Fermay zeigt sich in Hochform und schickt mit der Gruppenausstellung „En Forma“ drei Künstler zur Nit de l’Art ins Rennen: Elisa Braem, Edward Lipski und Damaris Pan. Die Werke sprühen vor Präsenz und präsentieren sich als taktile Landschaften, Oberflächen und Volumen, die dazu einladen, mit dem Blick und dem Körper erkundet zu werden. Dadurch wird eine sensorische Erfahrung geweckt, die das Visuelle übersteigt. Es sind keine geschlossenen Objekte oder starre Darstellungen, vielmehr transportieren sie den Betrachter in andere Dimensionen der Wahrnehmung und des Sinns.

Skulptur ohne Titel von Edward Lipski / Galería Fermay

Galería Xavier Fiol, C/. Sant Jaume, 23A

Auch Xavier Fiol sind die Räumlichkeiten im Zentrum nicht genug. Zum einen ist in der Galerie im Carrer de Sant Jaume „An Ocean of Whiteness“ zu sehen: Die Schau versammelt Werke von Künstlern, die das Licht als Materie und den Raum als Präsenz erforschen. Das Weiß wird hier zu einer konstanten Schwingung, einer Oberfläche, die Licht reflektiert, absorbiert oder ausbreitet. Darüber hinaus zeigt die Galerie in der Garaje Son Armadams die schon am Mittwoch (17.9.) eröffnete Gruppenausstellung „Live Work Create“ mit Werken von ausgewählten Künstlern der von Adema organisierten „University Art Biennial“.

Ein Werk von Adrià Miko in der Garaje Son Armadams. / FOTO: XF

CCA Andratx, C/. S'Estanyera,2, Andratx

Ebenso wie die Galeria Maior in Pollença ist das CCA Andratx ein „Außenposten“ bei der Nit de l’Art, und darf daher einen Raum im Kulturzentrum La Misericòrdia nutzen (siehe S. 2), um in Palma Präsenz zu zeigen. Dort gibt die international renommierte und multidisziplinäre deutsche Künstlerin Charlie Stein mit „The Real Thing“ einen Vorgeschmack auf ihre große Ausstellung „Everything not saved will be lost“, die ab dem 2. Oktober im CCA eröffnen wird. In Andratx wiederum startet am Donnerstagabend vor der Kunstnacht (18.9.) zusätzlich zu den bereits bestehenden Projekten noch eine neue Ausstellung: „Big Calm“ des Dänen Lars Nørgard.

Zu sehen ab 2. Oktober: „Perfect Lovers“ von Charlie Stein. / FOTO: CCA ANDRATX

Tube Gallery, Carrer Nicolau de Pacs, 25

Die Tube Gallery präsentiert „Cynic’s Bedtime“, eine Einzelausstellung von Jack Burton (Südwales, 1988). Die 16 gezeigten Werke bilden eine allegorische Landschaft der Schlaflosigkeit: Kaffeetassen, Bücher, Masken, Neonschilder. „Zynisches Träumen“ bedeute hier nicht Resignation, sondern die Wachheit des Denkens mit anderen zu teilen, schreibt die Kuratorin Esmeralda Gómez. Die Schau eröffne also einen Raum des Zweifels, der Wachsamkeit und der Fantasie und lade Besucher ein, durch Fragmente eines Geistes zu streifen, der einfache Antworten ablehnt. Mit Intimität und Theatralik spreche sie nicht von Schlaflosigkeit als individueller Erfahrung, sondern von dem, was uns als Gesellschaft kollektiv wach hält.

Die Arbeit „Club New World“ von Jack Burton. / FOTO: TUBE GALLERY

Pep Llabrés, Carrer de Sant Jaume, 17

Malerei und Poesie treffen bei der Ausstellung aufeinander, mit der Pep Llabrés Art Contemporani zur Kunstnacht an den Start geht: „Avui tot serà blau“ (Heute wird alles blau sein) zeigt eine Auswahl von Werken des Künstlers Rubén Rodrigo (Salamanca, 1980) aus dem vergangenen Jahr, begleitet von Texten der preisgekrönten Schriftstellerin Carmen Rotger (Palma, 1996). Die Schau befasst sich mit dem kreativen Potenzial der Redundanz. Rodrigo erkundet in seinen Leinwänden die formalen Möglichkeiten der Farbe und kombiniert dabei verschiedene Einflüsse: Soak-Stain Painting, Lasuren der barocken Maler des 17. Jahrhunderts, Surrealismus und bestimmte Konzepte des japanischen Shintoismus.

Farbenfrohe Werke von Rubén Rodrigo. / FOTO: PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

Florit/Florit, C/. Reina Maria Cristina, 10

Florit/Florit eröffnet mit „La primera vez era ya una repetición“ eine Solo-Schau von Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979), die dessen einzigartige Sicht auf das Alltägliche entfaltet. Seine von Absurdität, Präzision und Leichtigkeit geprägten Arbeiten drehen sich um die Wiederholung als Form der Aufmerksamkeit, Untersuchung und Abweichung. Im zweiten und dritten Stock erwarten die Besucher weitere Projekte mit Werken von Raphael Pohl, Daniel Ferstl, Li Guanshuai, Srijon Chowdhury und Zoe Williams. Kuratiert wurden Letzere von Proyecto Reme und der Galerie Ciaccia Levi.

„El Nadador“ von Fermín Jiménez Landa. | FOTO: VACIO STUDIO

Galeria Maior, Plaça Major,4-1, Pollença

Kein Geschenkpapier, sondern die „Macht des Papiers“ im Allgemeinen steht bei der Galeria Maior im Fokus, die damit ihr 35-jähriges Bestehen feiert. Die Schau besteht aus drei Kreuzdialogen zwischen Künstlern verschiedener Generationen, die in der Galerie ausgestellt haben: A. R. Penck und Ferran García Sevilla; Santiago Sierra und Pilar Albarracín; sowie Valeska Soares und Karinka Bock. Miguel Ángel Campano fungiere zudem als „verführerisches Bindemittel“. Die Vernissage in Pollença findet erst am Sonntag um 11 Uhr statt. Dafür bespielt die Galerie zur Kunstnacht in Palma noch zwei Räume im Zentrum La Misericòrdia.