Art Cologne kommt 2026 nach Palma

Die Art Cologne belebt eine Mallorca-Edition: Die internationale Kunstmesse "Art Cologne Palma Mallorca" findet vom 9. bis 12. April 2026 im Kongresspalast "Palau de Congressos" in Palma statt, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" und verschiedene Kunstportale berichteten. Zuvor gab es 2007 eine einmalige Ausgabe auf der Insel.

Warum Mallorca?

Art-Cologne-Direktor Daniel Hug begründet den Frühjahrstermin als Ergänzung zur Novembermesse in Köln mit der starken Kunstszene der Balearen; verwiesen wird auf Fundació Miró Mallorca (Miró Stiftung Mallorca), Es Baluard (Kunstmuseum) und mehrere internationale Galerien auf Mallorca, Menorca und Ibiza. Die Inseln seien außerdem aus europäischen Metropolen – teils auch direkt aus New York – gut erreichbar. Zudem findet die internationale Kunstmesse in der Osterzeit statt, wodurch viele Besucher erwartet werden.

Für Mallorca sind rund 80 Galerien vorgesehen. Die Hauptausgabe in Köln läuft zuvor vom 6. bis 9. November 2025 mit 165 Galerien. Einladungen für Palma gehen zunächst an die Aussteller 2025; parallel lädt der mallorquinische Galerienverband ausgewählte Häuser aus Spanien, Portugal sowie Nord- und Südamerika ein. Die Ausstellerliste soll im Dezember 2025 veröffentlicht werden.

Dem Auswahlgremium gehören u. a. Maria Baro (Galeria Baró), Diego Diez (Diez), Alex Flick (Gathering), Fran Reus (LA BIBI + REUS), Christian Nagel (Nagel/Draxler), Olga Temnikova (Temnikova & Kasela) und Xavier Fiol (Xavier Fiol) an. APC-Präsident Fran Reus spricht von einem weiteren Schritt zur Internationalisierung der Inselkunstszenen.