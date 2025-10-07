Steve Buscemi, Matthias Schweighöfer, Twiggy: Was über das diesjährige Evolution Mallorca Film Festival bekannt ist

Das Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) kehrt vom 21. bis 29. Oktober mit seiner 14. Ausgabe zurück und verwandelt Mallorca erneut in ein Schaufenster für internationales unabhängiges Kino. Festivaldirektorin und Gründerin Sandra Lipski stellte die diesjährige Ausgabe am Dienstag (7.10.) in Palma vor. Mit Gästen wie der Schauspieler Steve Buscemi ("Reservoir Dogs"), dem internationalen Model Twiggy und dem deutschen Schauspieler Matthias Schweighöfer ("Keinohrhasen") verspricht das Festival großes Kino auf Mallorca.

Mehr als 130 Filme aus 30 Ländern, ausgewählt aus über 1.150 internationalen Einreichungen, stehen auf dem Programm. Acht davon feiern ihre Spanien-Premiere, während 47 Produktionen in der Sektion "Made in Baleares" vertreten sind – ein starkes Signal für die Förderung des lokalen Filmschaffens und Mallorcas Rolle als bedeutender Drehort.

Ehrungen für Steve Buscemi, Julio Medem und Phedon Papamichael

Zu den Höhepunkten zählen die Evolution Awards, mit denen das Festival bedeutende Persönlichkeiten der Filmwelt auszeichnet: Steve Buscemi erhält den "Evolution Icon Award" für seine außergewöhnliche Karriere als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Buscemi ist bekannt aus Klassikern wie "Fargo", "The Big Lebowski" und "Reservoir Dogs". Diesen Preis erhält auch der spanische Regisseur Julio Medem ( "Lucia und der Sex").

Auch der renommierte Kameramann Phedon Papamichael ("Nebraska", "Ford v Ferrari", "Walk the Line") wird mit dem "Cinematography Icon Award" geehrt. Die spanisch-schwedische Schauspielerin Ingrid García-Jonsson ("Explota, explota ") wird mit dem "Evolution New Talent Award 2025" ausgezeichnet. Die Sevillanerin beschreibt die Festivalleiterin Sandra Lipski als eines der frischesten und vielversprechendsten Talente in der spanischen Filmwelt.

Festivalprogramm: Premieren, Film-Porträts und Kultfilme

Das Programm umfasst neun Spielfilme, fünf davon unter Regie von Frauen. Eröffnet wird das Festival im Kongresspalast mit "Los Domingos" von Alauda Ruiz de Azúa, Gewinner der „Concha de Oro“ beim Filmfestival San Sebastián. Die Teilnahme am EMIFF stand schon vor dem Erfolg in San Sebastián fest.

Die Spanienpremiere von "Psycho Therapy", vorgestellt von Produzent und Hauptdarsteller Steve Buscemi, wird zweimal gezeigt – am 22. Oktober sowie als Abschlussfilm des Festivals am 29. Oktober im Teatre Principal.

Weitere Highlights sind "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch, "Tres Adioses" von Isabel Coixet, "Alpha" von Julia Ducournau sowie "The Time We Lost" von Neele Leana Vollmar mit den deutschen Schauspielern Matthias Schweighöfer und seiner Partnerin Ruby O. Fee ("Allein gegen die Zeit").

In der Sektion Spotlight, werden bestimmte Personen, Themen oder Länder in den Vordergrund gerückt. "A Complete Unknown", James Mangolds Film über Bob Dylan mit dem Schauspieler Timothée Chalamet ("Call me by your name") , wird gezeigt – gefolgt von einem Gespräch mit Kameramann und "Cinematography Icon Award"-Geehrter Phedon Papamichael.

Zudem präsentiert die britische Stilikone Twiggy gemeinsam mit Regisseurin Sadie Frost das Dokumentarfilm-Porträt "Twiggy", das beim EMIFF sein Debüt in Spanien feiert.

Der spanische Regisseur und "Evolution Icon Award"-Geehrter Julio Medem zeigt im Rahmen des Festivals seinen Kultfilm "Lucía und der Sex", der auf der Nachbarinsel Formentera gedreht wurde. Im Anschluss gibt es einen Talk mit dem Regisseur.

Workshops, Masterclasses und KI im Film

Neben Filmvorführungen bietet das Festival auch ein umfangreiches professionelles Rahmenprogramm mit Masterclasses, Panels und Networking-Möglichkeiten. Unter anderem finden Gespräche mit den Schauspielern Steve Buscemi und Ingrid García-Jonsson statt. In der neuen Sektion "Innovation Focus", in Kooperation mit dem Film-KI-Tool "Largo.AI", wird die Rolle künstlicher Intelligenz im Film diskutiert, darunter eine besondere Pitch-Session, in der das kommerzielle Potenzial ausgewählter Drehbuchprojekte analysiert wird.

Ein Highlight ist die Masterclass "Road to Oscar" des Oscar-prämierten Produzenten Kim Magnusson, die praktische Strategien für den internationalen Kurzfilmmarkt vermittelt.

Das Evolution Mallorca International Film Festival 2025 findet vom 21. bis 29. Oktober in Palma und weiteren Orten der Insel statt. Preise: Festival-Pass: 49-99 Euro Eröffnungsgala: 20 Euro Abschlussgala: 15 Euro Einzelne Filmtickets: 8 Euro Weitere Infos unter www.evolutionfilmfestival/tickets.com

