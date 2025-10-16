Mallorca-Tipp für Familien: Das Kinder- und Jugendtheater-Festival "FIET" in Vilafranca beginnt
Von Puppenspiel bis Tanz: Was Groß und Klein beim Festival erwartet
Theaterspaß für Klein und Groß auf Mallorca: Der kleine Ort Vilafranca de Bonany ist ab Donnerstag (16.10.) vier Tage lang Schauplatz des Kinder- und Jugendtheater-Festivals "FIET". 48 Auftritte in den Bereichen Theater, Tanz und Puppenspiel erwarten die kleinen und großen Besucher.
Kinder aller Altersgruppen finden etwas Passendes. Im Programm ist jeweils angegeben, für welche Altersgruppe ein Stück geeignet ist. Es gibt sowohl Angebote für die ganz Kleinen ohne Altersbeschränkung als auch Stücke für Jugendliche ab 16 Jahren. Viele Stücke sind auf Spanisch oder Katalanisch, einige aber arbeiten rein visuell und ohne gesprochene Sprache.
Die 46 teilnehmenden Kompanien stammen aus ganz Spanien sowie aus dem Ausland. So präsentiert etwa die französische Tanzkompanie „Cie. DK59“ das Stück „Boléro“, und aus Italien kommt „Zaches Teatro“ mit der Show „Cenerentola“, die Tanzelemente, Puppenspiel und visuelles Theater vereint. Die Auftritte finden an verschiedenen Orten in Vilafranca statt. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Geschichtenerzählern, Musikworkshops und weiteren Aktivitäten. Die Preise variieren je nach Aufführung und liegen zwischen 4,50 und 8 Euro. Beim Kauf mehrerer Tickets sinkt der Einzelpreis. Eltern und Kinder zahlen gleich viel, Eintritt frei für Kinder unter zwei. Infos zu Programm und Tickets unter: fiet.cat
- Erneut zahlreiche Verspätungen am Flughafen Mallorca
- Warnstufe Orange: Wann es am Dienstag auf Mallorca wirklich regnen dürfte
- Warnstufe Orange auf der ganzen Insel: Die Unwetter-Saison geht weiter auf Mallorca
- Zu Fuß auf der Flughafenautobahn unterwegs: Mann stirbt bei Unfall auf Mallorca
- Spaniens Generalstreik für Palästina: Darauf müssen Sie sich am Mittwoch auf Mallorca einstellen
- Hat nun auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz den gefährlichen Pilz auf der Lunge?
- Ferienvermietung, Partyboote und Hostels: Palma erlässt strengere Regeln für den Tourismus
- Neue Stellplätze für Wohnmobile auf Mallorca: Warum Son Serra bei Campern so beliebt ist – und Muro nicht