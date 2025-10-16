Mallorca-Tipp für Familien: Das Kinder- und Jugendtheater-Festival "FIET" in Vilafranca beginnt

Theaterspaß für Klein und Groß auf Mallorca: Der kleine Ort Vilafranca de Bonany ist ab Donnerstag (16.10.) vier Tage lang Schauplatz des Kinder- und Jugendtheater-Festivals "FIET". 48 Auftritte in den Bereichen Theater, Tanz und Puppenspiel erwarten die kleinen und großen Besucher.

Kinder aller Altersgruppen finden etwas Passendes. Im Programm ist jeweils angegeben, für welche Altersgruppe ein Stück geeignet ist. Es gibt sowohl Angebote für die ganz Kleinen ohne Altersbeschränkung als auch Stücke für Jugendliche ab 16 Jahren. Viele Stücke sind auf Spanisch oder Katalanisch, einige aber arbeiten rein visuell und ohne gesprochene Sprache.

Die 46 teilnehmenden Kompanien stammen aus ganz Spanien sowie aus dem Ausland. So präsentiert etwa die französische Tanzkompanie „Cie. DK59“ das Stück „Boléro“, und aus Italien kommt „Zaches Teatro“ mit der Show „Cenerentola“, die Tanzelemente, Puppenspiel und visuelles Theater vereint. Die Auftritte finden an verschiedenen Orten in Vilafranca statt. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Geschichtenerzählern, Musikworkshops und weiteren Aktivitäten. Die Preise variieren je nach Aufführung und liegen zwischen 4,50 und 8 Euro. Beim Kauf mehrerer Tickets sinkt der Einzelpreis. Eltern und Kinder zahlen gleich viel, Eintritt frei für Kinder unter zwei. Infos zu Programm und Tickets unter: fiet.cat