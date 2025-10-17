Eine Ausstellung in Llucmajor zeigt Weltklasse-Fotografie aus privater Sammlung

„Was mich an einer Fotografie fasziniert, ist, dass sie in meinem Kopf größer wird, sobald ich aufhöre, sie zu betrachten. Ich schließe die Augen und sehe sie wieder, immer und immer wieder.“ So beschreibt Celso González-Falla seine Leidenschaft für die Fotografie – und die Art, wie er die Werke seiner renommierten Sammlung auswählt.

Mehr als hundert Bilder aus dem Archiv, das González-Falla mit seiner 2021 verstorbenen Frau Sondra Gilman aufgebaut hat, sind nun bis zum 17. April in der Ausstellung „From Our Hearts“ im Centre Internacional de Fotografia Toni Catany in Llucmajor zu sehen. Die Schau im Geburtshaus des mallorquinischen Fotografen Toni Catany zeigt den Dialog zwischen großen Ikonen der Fotografie des 20. Jahrhunderts und jungen Talenten der Gegenwart und umfasst Werke etwa von Henri Cartier-Bresson, Robert Mapplethorpe, Paul Strand, Bill Brandt, Imogen Cunningham, William Klein, Graciela Iturbide, Steve McCurry, Man Ray und Larry Fink.

Fokus auf lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler

Letzterer ist der Autor des humorvollen Bilds, das das Plakat der Ausstellung ziert, während Mapplethorpe das Porträt von Sondra Gilman am Eingang schuf. Die ausgestellten Werke stammen aus einer Sammlung von rund 1.200 Fotografien, die als eine der zehn wichtigsten der Welt gilt: mit besonderem Fokus auf lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler sowie auf aufstrebende Positionen der Gegenwart. Für González-Falla ist das Zeigen der Werke ebenso wichtig wie das Sammeln selbst: „Wir wollen sie nicht im Keller verstecken. Die Menschen sollen dieselbe Erfahrung machen wie wir. Wenn man ein Foto sieht, kann es einem gefallen oder nicht – aber man muss es gesehen haben, um das zu wissen“, sagte er.