Perfekte Geschenke: Diese von Mallorca inspirierten Bücher machen Mut

Manchen Menschen kommen ja bekanntlich unter der Dusche die besten Einfälle. Nicht so Julia Bielenberg, der geschäftsführenden Verlegerin der Verlagsgruppe Oetinger, und ihrem Lebensgefährten und Co-Geschäftsführer Thilo Schmid: Das Paar schwört auf die Wirkung von Mallorca, von seiner Natur und den kulturellen Impulsen durch Kunstevents wie der Nit de l’Art – und ganz besonders auf die seines Lieblingsrestaurants Nacarat in Sóller.

Dort saßen die beiden einmal ganz entspannt bei gutem Essen und einem Glas Wein und sinnierten über potenzielle Marktlücken. „Ich war früher einmal für einen Bilderbuchverlag verantwortlich. Da merkte ich, dass einige Bilderbücher nicht nur von Kindern gelesen wurden, sondern sehr wohl auch von Erwachsenen“, erzählt Julia Bielenberg. „Das waren meistens solche, die von der Illustration und vom Thema her schon ein bisschen erwachsener angelegt waren.“

Zielgruppe sind primär Erwachsene, vor allem Frauen

Schnell ging den beiden an diesem Abend auf: Vereinzelte, schön illustrierte Bücher für ältere Leser, die gab es schon – ein konzentriertes Programm für Verlage jedoch noch nicht. Die Idee für den neuen Geschenkbuch-Verlag „Dressler illustro“ war geboren. Zielgruppe sind primär Erwachsene, vor allem Frauen. Aber die Bücher können auch gemeinsam mit Kindern angeschaut, erlebt und verstanden werden – als „Atempausen für die ganze Familie“, betont das Paar.

Schmid und Bielenberg indes holen sich diese Atempausen von ihrem hektischen Alltag, wenn sie auf Mallorca weilen: Das Haus nahe Biniaraix mit dem traumhaften Garten und der Nähe zur Serra de Tramuntana ist ihr persönlicher Kraft- und Sehnsuchtsort. „Wir sind leider viel zu wenig auf der Insel, da wir sehr viel durch die Welt reisen und natürlich vor allem im Verlag in Hamburg arbeiten und vorrangig dort leben“, räumt Schmid ein. „Aber wann immer es geht, sind wir auf der schönsten Insel der Welt.“

Die Inspiration der Insel

Und es ist nicht das erste Mal, dass ihre Wirkung konkrete Früchte trägt: Schmid verfiel vor einigen Jahren sowohl Bielenberg als auch der Insel und ließ sich von dieser doppelten Liebe zum Mallorca-Gedichtband „Du bist eine Insel“ inspirieren. Aktuell arbeitet der Autor an einem neuen Roman, der im Tal der Orangen spielt und den er Anfang Januar in Biniaraix beenden will. Dabei hätten ihm „viele sollerics geholfen und sehr, sehr viel über die Geschichte des Tals und der Menschen erzählt.“

Außerdem tüfteln beide gerade gemeinsam mit dem Bestsellerautor Carsten Henn an einem europäischen Austauschprojekt der Kulinarik und der Literatur. „Geplant sind gemeinsame ‚4-Hands-Dinner‘ in Restaurants in Deutschland und auf Mallorca mit jungen Spitzenköchen, die uns besonders begeistern“, sagt Schmid.

Blumensträuße für die Seele

Zunächst kredenzen die Verleger nun aber Lesern mit Sinn für Kunst den ersten Schwung Bilderbücher, die Bielenberg als „Blumensträuße für die Seele“ bezeichnet – denn sie sollen Mut machen, etwas Schönes in die Welt bringen. „Erwachsene wollen oft keine komplexen, dicken Bücher mehr lesen, sondern ästhetisch angesprochen werden. Sie möchten keine Bleiwüsten, sondern kurze, positive Geschichten in diesen politisch und gesellschaftlich eher schwierigen Zeiten“, erklärt die Verlegerin. Das Portfolio bei den ersten sechs Publikationen ist bunt: Vertreten sind verschiedene Zeichenstile und Handschriften von bekannten Namen.

Da wäre einmal Nora Imlau, eine Referenz in Erziehungsfragen und „Mama-Influencerin“, die es versteht, realistisch zu sein, aber dennoch den Blick auf das Positive zu lenken. „Goldrichtig. Was uns zusammenhält und trägt“ ist der erste von drei geplanten Bänden. „Ganz wichtig ist da dieser Aspekt des Verbindenden, also: Wie verbindet man sich innerhalb der Familie und auch mit anderen Menschen“, sagt Schmid. Das Buch treffe offenbar einen Nerv und sei daher sehr erfolgreich.

Nora Imlau: "Goldrichtig. Was uns zusammenhält und trägt" / Dressler Illustro

Sabine Bohlmann und Stella Dreis schufen gemeinsam „Was wäre, wenn... Über die Möglichkeiten, die in uns stecken“, laut Bielenberg eine „Aufforderung, ein bisschen rauszukommen aus diesem Negativ-Trott“. Es hat wenig Text, dafür wunderschöne, poetische Bildern.

Sabine Bohlmann und Stella Dreis: "Was wäre, wenn... Über die Möglichkeiten, die in uns stecken" / Dressler Illustro

Philosophisch und märchenhaft

Oliver Jeffers zeichnet als Autor und Illustrator für das Werk „Noch einmal ...“ verantwortlich, das einem mit seiner knalligen, neonpinken Schrift direkt ins Auge springt. Bielenberg schwärmt ganz besonders für diese philosophische Menschheitsgeschichte in Kurzform – obwohl man ja eigentlich kein „Lieblingskind“ haben dürfe.

Oliver Jeffers: "Noch einmal..." / Dressler Illustro

„Das Geschenk der Natur“ und „Die Reise zum Glück“ sind zwei „Treffer“, die das Paar in Bologna auf der Buchmesse entdeckte. Erwachsenen-Bilderbücher seien in Italien schon viel verbreiteter. „Diese beiden haben uns sofort in ihren Bann gezogen. Schon rein optisch sind sie sehr besonders“, sagt Bielenberg.

"Die Reise zum Glück" und "Das Geschenk der Natur" / Dressler Illustro

Last but not least: „Das Pferd des Grafen“, ein Märchen von Cornelia Funke. Die berühmte Autorin arbeitete hier mit der jungen Künstlerin Sara-Christin Richter zusammen, die in einem aufwendigen Verfahren Puppen anfertigt, auf Miniaturbühnen Szenen erstellt und diese dann fotografiert. Das so entstandene Buch ist eine feinsinnige Fusion aus Sprache und Kunst, die sich prima unterm Weihnachtsbaum macht.

Cornelia Funke und Sara-Christin Richter: "Das Pferd des Grafen" / Dressler Illustro

Kreative Geschenkbücher: Dressler illustro, neuer Geschenkbuch-Verlag der Verlagsgruppe Oetinger, Infos und Bestellung der sechs illustrierten Bilderbücher für Erwachsene unter oetinger.de

