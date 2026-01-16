Nicht nur Palma: Diese acht spanischen Städte wollen auch Europäische Kulturhauptstadt werden

Palma ist nicht die einzige Stadt in Spanien, die 2031 "Europäische Kulturhauptstadt" werden möchte. Auch Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Potries (Valencia) und Toledo bewerben sich um den Titel und haben die dazu erforderlichen Dokumente korrekt eingereicht. Dies bestätigte das spanische Kulturministerium am Donnerstag (15.1.) offiziell in einer Pressemitteilung.

Welche Städte in Deutschland und Spanien waren bereits Kulturhauptstadt?

Im Jahr 2031 werden jeweils eine Stadt in Spanien und auf Malta zu Europäischen Kulturhauptstädten gekürt. Eine erste Vorauswahl ist bereits getroffen, als nächster Schritt sollen die Finalistenstädte im März benannt werden, im Dezember steht dann die ausgewählte Stadt fest.

Seit die Europäische Kommission die Initiative 1985 ins Leben gerufen hat, wurden mehr als 60 europäische Städte mit der Auszeichnung geehrt – darunter Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) und San Sebastián (2016). In Deutschland waren es Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen (2010) und zuletzt war Chemnitz (2025) an der Reihe.

Wie wird man Kulturhauptstadt?

Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt müssen die Bewerberstädte zunächst eine Auswahlphase durchlaufen. Über das Verfahren entscheidet ein Ausschuss, der in allen Phasen zuständig ist: Er besteht aus zehn internationalen Expertinnen und Experten, die von den beteiligten europäischen Institutionen benannt werden, sowie zwei spanischen Fachleuten, die das Kulturministerium bestimmt. Wer dem Gremium angehört, ist bislang nicht bekannt.

Die Europäische Kulturhauptstadt 2031 richtet während des gesamten Jahres ein Kulturprogramm aus. Geplant sind unter anderem Aktivitäten mit lokalen und europäischen Künstlerinnen und Künstlern sowie Programme mit internationaler Zusammenarbeit.

Der Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ wird jährlich von der Europäischen Union vergeben. Mit der Initiative sollen die kulturelle Vielfalt Europas sichtbar gemacht, der interkulturelle Dialog gefördert und langfristige Impulse für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung gesetzt werden. Das Verfahren startet sechs Jahre im Voraus. Die formelle Ernennung erfolgt vier Jahre vor dem Jahr, in dem der Titel verliehen wird.