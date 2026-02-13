Paco de Lucía Mallorca: Flamenco-Festival startet am 13. März in Palma

Mallorca erwartet erneut hochkarätiger Flamenco ins Haus. Das Festival "Paco de Lucía Mallorca" zu Ehren des 2014 verstorbenen großen Gitarristen und Mallorca-Freunds feiert vom 13. bis 21. März seine fünfte Ausgabe.

"Dieses Festival blickt nicht nur in die Zukunft, sondern hält auch das Gedenken an Paco de Lucía lebendig, der diese Insel verzaubert hat. Fünf Jahre nach seinem Tod sind die Erinnerungen an ihn nicht verblasst, sondern wachsen, wandeln sich und begeistern neue Generationen von Musikern und Zuhörerinnen und Zuhörern", hieß es in einem am Donnerstag (13.2.) bei der Programmvorstellung von Festivaldirektorin Soledad Bescós verlesenen Grußwort der Witwe von Paco de Lucía, Gabriela Canseco.

Eröffnung mit Flamenco-Rap-Fusion

Das Festival verteilt sich über verschiedene Veranstaltungsorte in Palma, darunter das Teatre Principal, die Fundació Miró und das Museum Es Baluard. Die feierliche Eröffnungsgala findet wie in den Vorjahren am 13. März im Teatre Principal statt. María Terremoto und Mala Rodríguez präsentieren dann eine Fusion aus Rap und Flamenco. Im Laufe des Abends vergibt das Festival zudem Stipendien für Nachwuchstalente.

Zudem treten auf: La Tania (15. März, Es Gremi), Mercedes Luján und Rancapino Chico (19. März, Es Baluard) sowie, mit Flöten und Keramik-Okarinas, Úrsula Pomar und Toni Vich (Es Baluard, 21. März). Weitere Künstler sollen noch folgen.

Einen Vorgeschmack auf das Festival gab bei der Programmpräsentation die Gitarristin Mercedes Luján. Sie spielte Ausschnitte aus ihrem neuen Album „Origen y Revolución“. Anwesend waren auch Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und Andrés Ferrer als Vertreter des Inselrats. Das Plakat gestaltete der Künstler Francesc Rosselló in Zusammenarbeit mit der Galería Pelaires.

Das Plakat des 5. Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM) gemalt vom Künstler Francesc Rossello / Francesc Rossello

Mercedes Luján spielte zum Abschluss der Pressekonferenz live im Rathaus von Palma. / Alexandra Bosse

Das bisher geplante Programm finden Sie hier.