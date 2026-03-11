Diese Deutsche soll dafür sorgen, dass Palma Europäische Kulturhauptstadt 2031 wird

Sandra Lipski, Direktorin des Evolution Mallorca International Film Festivals, und der Wirtschaftswissenschaftler Antoni Riera werden am Mittwoch (11.3.) die Kandidatur Palma 2031 vor den Mitgliedern der Bewertungskommission verteidigen. Diese muss die spanischen Finalistenstädte auswählen, die Europäische Kulturhauptstadt werden wollen. Eine Delegation aus Palma, angeführt vom Bürgermeister Jaime Martínez, ist nun nach Madrid gereist, um Palmas Bewerbung unter dem Motto "Mediterranean in Motion" vorzustellen.

Diese Woche ist entscheidend für die Städte, die noch im Rennen sind: Auch die Mitbewerber Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada und die valencianische Ortschaft Potries stellen dieser Tage ihre Initiativen vor, und am Freitag (13.3.) wird die Entscheidung bekannt gegeben.

Palma 2031: Präsentation von 30 Minuten ist entscheidend

Die Vorstellung des Projekts von Palma im Sitz des Kulturministeriums wird genau 30 Minuten dauern und mit dem Beitrag von Sandra Lipski eröffnet werden, bevor sie Antoni Riera, dem Koordinator der Ausarbeitung des Kandidaturprojekts, das Wort übergibt. Riera wird dann die verbleibende Zeit nutzen, um die wichtigsten Aspekte des Projekts im Detail darzulegen, teilte das Rathaus mit. Danach soll eine Fragerunde beginnen, damit alle Mitglieder des Teams, das ausgewählt wurde, die Kandidatur von Palma 2031 zu verteidigen, die Fragen beantworten können, die die Mitglieder der Bewertungskommission stellen.

Jaime Martínez bei einer Präsentation der Kandidatur Palma 2031. / Rathaus Palma

Zusammen mit dem Bürgermeister sowie Lipski und Riera sind auch der erste stellvertretende Bürgermeister und Kulturstadtrat Javier Bonet, der Generalkoordinator für Kultur und Tourismus, Fernando Gómez de la Cuesta, sowie die Generaldirektoren für kulturelle Projekte, Gori Vicens, für Kulturerbe und Kulturvermittlung, Pilar Ribal, sowie für Musik und Bühnenkünste, Rafel Brunet, nach Madrid gereist.

Die Delegation von Palma

Der Rest der Delegation besteht aus einer Auswahl der Mitglieder der beiden unabhängigen Gremien, die an der Kandidatur gearbeitet haben: Miquel Ferrer, Präsident des Gremi de Llibreters; Mar Aguiló, Choreografin, Tänzerin des Ballet Nacional und Direktorin von PalmaDansa; David Barro, Direktor des Museums Es Baluard; Maria del Mar Matas, Kulturmanagerin und Kulturvermittlerin sowie Direktorin des Zentrums Apropa Cultura Balears, und Anna Traveset, Ökologin, Delegierte der Forschungseinrichtung CSIC auf den Balearen und Wissenschaftlerin am Meeresforschungsinstitut Imedea.

Das Rathaus von Palma hat außerdem mitgeteilt, dass die Experten, die den Erläuterungen Rieras zuhören werden, Vertreter aus verschiedenen europäischen Ländern und unterschiedlichen Disziplinen und Fachgebieten sind. Hinzu kämen zwei vom Kulturministerium benannte Personen, die Spanier Teresa Badia, Direktorin des Zentrums für Kunst, Wissenschaft und Technologie von Barcelona, und Pablo Berástegui, Direktor des Kulturzentrums La Casa Encendida (Madrid) sowie der Kultur- und Umweltprogramme der Fundación Montemadrid.