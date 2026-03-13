Aus der Traum: Palma fliegt vor der Endrunde zur Europäischen Kulturhauptstadt 2031 raus

Es hat am Ende nicht gereicht: Palma ist kurz vor der Finalrunde für den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2031" ausgeschieden. Die spanischen Städte Oviedo, Cáceres, Granada und Las Palmas de Gran Canaria wurden als Finalisten ausgewählt, wie die Vorsitzende des Expertenkomitees, Tanja Mlaker, am Freitag (13.3.) auf einer Pressekonferenz bekanntgab. Laut den Expertion verfügen diese vier Städte über das größte Potenzial.

Die Auswahl wurde von einem Ausschuss getroffen, der sich aus zehn unabhängigen internationalen Experten zusammensetzte: acht von den an der Europäischen Kulturhauptstadt beteiligten europäischen Institutionen benannte Experten und zwei vom spanischen Kulturministerium ernannte Mitglieder. Eine Delegation aus Palma hatte die Bewerbung der Insel-Hauptstadt unter dem Motto "Mediterranean in Motion" am Mittwoch (11.3.) in Madrid präsentiert. Das Rathaus hat angekündigt, sich im Laufe des Tages zur Niederlage zu äußern.

Verwandte nachrichten

In neun Monaten soll der Sieger feststehen

Die ausgewählten Städte haben nun neun Monate Zeit, um ihre Bewerbungen auszuarbeiten. Im kommenden Dezember wird die Bewertungskommission erneut zusammentreten. Bei der Konferenz im Kulturministerium würdigte Mlaker die "Leidenschaft und das Engagement" der neun eingereichten Bewerbungen. Neben Palma sind auch Burgos, Jerez de la Frontera, Potries (Valencia) und Toledo ausgeschieden. "Die Arbeit war nicht umsonst, sie ist eine solide Grundlage für die zukünftige kulturelle Entwicklung eurer Städte", erklärte Mlaker.