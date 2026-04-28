Diese Buchhandlung in Felanitx bietet echte Schätze

Call Vermell Books ist ein Kleinod der ganz besonderen Art. Zum einen hat die Eigentümerin Antonina Obrador, die auch als Regisseurin bekannt ist – ihr Debüt-Spielfilm „Quest“ lief 2023 bei der Eröffnungsgala des Atlàntida Film Fest –, Felanitx nach der Schließung der historischen Llibreria Ramon Llull wieder mit einer Buchhandlung beglückt. Dazu erweiterte sie vor etwas mehr als einem Jahr das Sortiments des gleichnamigen Keramikgeschäfts mit Werkstatt um Bücher. Zum anderen verfolgt Obrador hier ein spezielles Konzept: Sie bietet Bände an, die „singulär, schön und sehr sorgfältig gemacht sind, wie erlesen kuratierte Kunstwerke“, sagt sie. Im Eingangsbereich und im Raum für Bücher gibt es viele Werke über Kunst, Fotografie, Design und Architektur, aber auch andere Literatur auf Katalanisch.

Nicht so kommerziele Werke

Was Obrador anbietet, stammt zum Teil von kleinen Verlagen oder ist selbstverlegt. Hinzu kommen Bücher von Verlagen wie Comisura, Ediciones Anómalas, Ediciones Posibles, Handsake Fun, Kultz Books, Tabletimes und Witty Books.

Obdradors Vorbild: die Buchhandlung und der Verlag Terranova in Barcelona. Die Filmemacherin und Buchhändlerin begeistert sich besonders für „atypische, nicht so kommerzielle“ Werke. „So nehmen die Kundinnen und Kunden oft ein Buch mit, von dem sie gar nicht wussten, dass es existiert, und in das sie sich verguckt haben. Es ist gut, ohne eine feste Vorstellung zu kommen, einfach nur mit Neugier.“

Vor Kurzem habe eine ältere Frau zufällig einen Band über Remedios Varo entdeckt, eine Künstlerin des Surrealismus. „Ich fand das wunderschön, denn aus einem Dorf zu sein, bedeutet nicht, dass wir keinen Zugang zu Kultur abseits des Mainstream haben. Eine Buchhandlung ist auch ein Dienst an der Öffentlichkeit“, betont sie.