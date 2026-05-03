Von Menorca nach Mallorca: Das Cranc-Festival bringt Indie-Sound nach Palma

Krabben zählen vermutlich nicht zu den Lieblingstieren der meisten Menschen. Als Daniel Herbera vor zehn Jahren über den Namen für ein neues Musikfestival nachdachte, kamen dem Menorquiner allerdings genau diese Meerestiere in den Sinn. Der Name sollte leicht im Gedächtnis bleiben und zugleich einen Bezug zu den Balearen und zum Mittelmeer haben. Das ist mit „Cranc“ – katalanisch für Krabbe – gelungen. Was einst auf Menorca begann, ist inzwischen auch auf den Nachbarinseln angekommen: Am 18. Juni findet das Festival auf Ibiza statt, vom 7. bis 9. Mai zum dritten Mal auf Mallorca.

In den vergangenen zehn Jahren standen bereits zahlreiche bekannte Namen der spanischen Musikszene und auch einige internationale Künstler auf den Bühnen des Festivals. Darunter Los Planetas, die Indie-Oldies Spaniens, sowie Zahara, Singer-Songwriterin mit emotionalen und teils schwer verdaulichen Texten. Auch in diesem Jahr bietet das Programm einige Höhepunkte.

Am ersten Festivaltag spielt die britische Psychedelic-Rock-Band Temples als Headliner um 22.30 Uhr im Konzertsaal Es Gremi. Die Programmbeschreibung verspricht einen „unwiderstehlichen Mix aus Sechzigerjahre-Psychedelia, modernem Groove und Songs, die leuchten, als hätte jemand ein Kaleidoskop angelassen“.

Die Briten reisen mit neuen Liedern an: Am 25. Juni erscheint ihr neues Album, zwei Songs daraus sind bereits veröffentlicht worden: „Jet Stream Heart“ und „Vendetta“.

Die „Frauen“ und Barocker Rock

Sie sind drei Männer aus Barcelona, nennen sich aber Mujeres – also „Frauen“ auf Spanisch. Das katalanische Trio ist seit rund 15 Jahren fester Bestandteil der spanischen Indie-Szene und zählt inzwischen zu den bekanntesten Indie-Gruppen des Landes. Im März erschien ihr neues Album „Es un dolor inexplicable“. Die ersten drei Singles daraus veröffentlichte die Band zuvor bewusst nur physisch – und ausschließlich in neun ausgewählten Plattenläden spanienweit. Damit wollte die Gruppe Tonträgern wieder mehr Wert verleihen.

Ab 0.30 Uhr gibt es in der Nacht auf Samstag im Es Gremi „dringlichen Punk-Pop und eine ungebrochene Ehrlichkeit“.

Das Trio aus Barcelona "Mujeres". / N- Argañarás

Aber auch mallorquinische Künstler stehen auf der Bühne: Am Samstag tritt in der Sala Aljub des Es Baluard ab 19.30 Uhr Maika Makovski auf. Stilistisch bewegt sich die Mallorquinerin, die zur Hälfte Mazedonierin ist, zwischen klassischem Rock, Post-Punk und Pop. Hier und da fließen auch Töne vom Balkan ein. Zu hören sein dürften auch Stücke wie „Exotic Ingredients“ und „Hunch of the Century“ aus ihrem jüngsten Album „Bunker Rococó“ von 2024.

Die Singer-Songwriterin Maike Makovski. / Abel Alonso

Tickets

Festivalpässe für das ganze Wochenende sind bereits ausverkauft. Für einzelne Tage gibt es jedoch noch Karten. Einige Konzerte am Samstag sind gratis. Sie finden im Innenhof des Museums für zeitgenössische Kunst Es Baluard in Palma statt.

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