Konzerte auf Mallorca: Markus Schäfer singt Schuberts „Winterreise“ mitten im Frühling
Der deutsche Tenor Markus Schäfer interpretiert Schuberts düstere Liederreise am 8. und 9. Mai auf Mallorca
Sie zählt zu seinen Meisterwerken: Schuberts Winterreise ist einer der ersten vollständigen Liederzyklen aus seiner romantischen Schaffensphase. Der deutsche Tenor Markus Schäfer, der auch Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover unterrichtet, singt beim VIII. Festival MallorcÒpera am 8. Mai in Palma und am 9. Mai in Pollença die düstere Geschichte des Komponisten. Begleitet wird er dabei vom Pianisten Francesc Blanco aus Palma, der das Festival auch organisiert. Die MZ hat vorab mit dem gut gelaunten Tenor über das Werk gesprochen. Schäfer ist voller Vorfreude auf die Konzerte und fügt trocken hinzu, dass er hofft, dass es bis dahin noch Kerosin für seine Flüge gibt.
Schuberts Winterreise gilt als technisch und interpretatorisch schwieriges Stück...
Ehrlich gesagt, habe ich mich lange nicht an das Werk herangetraut. Schubert hatte es zwar ursprünglich für Tenöre notiert, aber anfangs haben es vor allem Baritone vereinnahmt, da sie eine dunklere, melancholischere Klangfarbe erzeugen, die zur verzweifelten Winterstimmung passt. Als junger Sänger war mir das Werk erst zu tief – mittlerweile ist es eins meiner Lieblingsstücke. Es ist sehr anspruchsvoll, da man als Sänger eine große Tonlagen-Bandbreite innerhalb von wenigen Tönen abdecken muss. Seit den 1980er-Jahren singen auch Frauen die Winterreise, obwohl das lyrische Ich erst als Mann angelegt war. Ein bekanntes Beispiel ist die Interpretation von Brigitte Fassbaender, einer Mezzosopranistin, aus dem Jahr 1988.
Passt das Stück in den Mallorca-Frühling?
Mitten im Zyklus der 24 Lieder gibt es den „Frühlingstraum“: „Ich träumte von bunten Blumen …“ (beginnt zu singen). Man führt heutzutage Stücke auch atypisch zur Jahreszeit auf, so wie Weihnachtsoratorien im Sommer. Die Winterreise ist eine Ikone, und man sollte einfach in die Welt dieser einsamen und hoffnungslosen Person eintauchen und mitfühlen. Die Musik transportiert einen direkt zu ihr an den Abgrund. Schuberts Freunde waren damals entsetzt, als sie seine Komposition erstmals hörten, denn sie war für ihre Ohren ungewöhnlich und fremd – er war damit definitiv seiner Zeit voraus.
Ist Schuberts Komposition politisch?
Man kann die Entstehungszeit des Stückes nicht komplett ausblenden, sie gibt den Subtext. 1827 regierte Metternich mit Repressionen und Zensur – so gab es auch in Schuberts direktem Umfeld Razzien. Man sehnte sich nach Freiheit. Gleichzeitig geht es in der Winterreise aber auch um die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Die Menschen gingen damals ganz anders mit dem eigenen Tod um, der durch Krankheiten wie die Pest allgegenwärtig war. Interessanterweise starb Wilhelm Müller, der Dichter des Textes, noch im selben Jahr und Schubert 1828. Die beiden begegneten sich nie persönlich, aber Schubert vertonte auch dessen Zyklus „Die schöne Müllerin“, den ich 2018 beim Festival hier vortrug.
Informationen
VIII. Festival MallorcÒpera
Schuberts Winterreise, mit Markus Schäfer (Tenor) und Francesc Blanco (Piano).
Infos: euroclassics.es
Konzerte
8. Mai, 20 Uhr in Palma: Iglesia de San Felipe Neri, Carrer de Sant Felip Neri, 1
Eintritt: 20 Euro, Karten: ticketib.com
9. Mai, 19 Uhr in Pollença: Museu Dionís Bennàssar, Carrer de la Roca, 14
Eintritt: 20 Euro, Karten: ticketib.com
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