So klingt "La Balanguera", die inoffizielle Hymne von Mallorca, in der Kathedrale von Palma

An diesem Freitag (29.5.) haben Hunderte von Menschen auf Mallorca - darunter viele Schulkinder - gemeinsam die inoffizielle Hymne der Insel gesungen. Anlass war der 100. Todestag des Dichters Joan Alcover, der das dem Lied zugrunde liegende Gedicht verfasste. "La Balanguera" handelt von einer Frau am Spinnrad. Ihr Faden verbindet die verschiedenen Generationen miteinander. Besonders schön und feierlich klingt das Lied in der Kathedrale von Palma, gesungen von der Capella de la Seu. Mehr Informationen