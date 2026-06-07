Sie schaffte in Pollença eine Institution: Galeristin Jero Martínez verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit einem bewegenden Brief an Künstler, Sammler und Kunstliebhaber hat sich die Galeristin Jero Martínez in den Ruhestand verabschiedet. Die Gründerin der Galería Maior in Pollença beginnt nach 36 Jahren an der Spitze dieses Ausstellungsraums einen neuen Lebensabschnitt. Damit einher geht auch die physische Schließung der Galerie im Norden der Insel.

„Maior entstand aus der Liebe zur Kunst und aus dem Engagement für die Künstler. Während all dieser Jahre hatte ich das Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mir und diesem Projekt vertrauten und ihre Kreativität, ihre Energie und ihre Vision teilten. Das Vertrauen der Künstlerinnen war der Motor jeder Ausstellung und jeder gemeinsam erlebten Begegnung“, schrieb Jero Martínez. Ihr „tiefster Dank“ gelte den Künstlern für ihre Großzügigkeit, ihr Vertrauen und ihre Hingabe. „Ohne euch hätte Maior nicht existiert“, fügte sie in ihrem Brief hinzu.

Raum des Dialogs

Anschließend wendete sich eine der erfahrensten Galeristinnen Mallorcas an Sammler und Kunstfreunde sowie an die Institutionen, Kuratoren, Kritiker und Medien. „Jede Geste, jede Unterstützung und jedes Zeichen von Interesse haben dazu beigetragen, dass Maior ein Raum des Dialogs, der Entdeckung und der Emotion war.“ Auch wenn ihr Ruhestand das Ende ihrer Zeit an der Spitze der Galería Maior bedeute, versichert Jero Martínez, dass die Kunst sie weiterhin begleiten werde. „Denn sie ist Teil dessen, wer ich bin. Aber ich spüre auch das Bedürfnis, mir selbst und meiner Familie mehr Zeit zu widmen, besonders meinen Enkeln, die diesen neuen Abschnitt meines Lebens erhellen und ihm Sinn geben“, schrieb Jero Martínez.