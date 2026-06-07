Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
AutolimitUrlauber-RegisterCaritasHausbesetzer
instagramlinkedin

Sie schaffte in Pollença eine Institution: Galeristin Jero Martínez verabschiedet sich in den Ruhestand

Jero Martínez blickt auf eine erfüllte Zeit als Galeristin zurück und betont, dass die Kunst sie auch im Ruhestand weiterhin begleiten wird

Jero Martínez in ihrer Galerie.

Jero Martínez in ihrer Galerie. / FOTO: G. MAIOR

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google

Montse Terrasa

Mit einem bewegenden Brief an Künstler, Sammler und Kunstliebhaber hat sich die Galeristin Jero Martínez in den Ruhestand verabschiedet. Die Gründerin der Galería Maior in Pollença beginnt nach 36 Jahren an der Spitze dieses Ausstellungsraums einen neuen Lebensabschnitt. Damit einher geht auch die physische Schließung der Galerie im Norden der Insel.

„Maior entstand aus der Liebe zur Kunst und aus dem Engagement für die Künstler. Während all dieser Jahre hatte ich das Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mir und diesem Projekt vertrauten und ihre Kreativität, ihre Energie und ihre Vision teilten. Das Vertrauen der Künstlerinnen war der Motor jeder Ausstellung und jeder gemeinsam erlebten Begegnung“, schrieb Jero Martínez. Ihr „tiefster Dank“ gelte den Künstlern für ihre Großzügigkeit, ihr Vertrauen und ihre Hingabe. „Ohne euch hätte Maior nicht existiert“, fügte sie in ihrem Brief hinzu.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Raum des Dialogs

Anschließend wendete sich eine der erfahrensten Galeristinnen Mallorcas an Sammler und Kunstfreunde sowie an die Institutionen, Kuratoren, Kritiker und Medien. „Jede Geste, jede Unterstützung und jedes Zeichen von Interesse haben dazu beigetragen, dass Maior ein Raum des Dialogs, der Entdeckung und der Emotion war.“ Auch wenn ihr Ruhestand das Ende ihrer Zeit an der Spitze der Galería Maior bedeute, versichert Jero Martínez, dass die Kunst sie weiterhin begleiten werde. „Denn sie ist Teil dessen, wer ich bin. Aber ich spüre auch das Bedürfnis, mir selbst und meiner Familie mehr Zeit zu widmen, besonders meinen Enkeln, die diesen neuen Abschnitt meines Lebens erhellen und ihm Sinn geben“, schrieb Jero Martínez.

THEMEN

Hinzufügen zu Google
  1. Hausbesetzer auf Mallorca rufen Polizei, weil sie nicht mehr in die besetzten Wohnungen kommen
  2. Vermisste Anna W. auf Mallorca wohlbehalten gefunden
  3. Der Görlitzer Park vom Ballermann: Warum der geplante Mega-Park neben dem Megapark keine gute Idee ist
  4. Wetter auf Mallorca: Regen und hohe Wellen – dann geht der Sommer auch wieder weiter
  5. US-Sanktionen gegen Kuba zwingen Mallorcas Hotelriesen Meliá und Iberostar zu Rückzug
  6. Handydiebstahl an der Playa de Palma: Mallorca-Urlauber verprügelt, ausgeraubt und erpresst
  7. Sie leben auf des Messers Schneide': Die Caritas warnt vor sozialer Ausgrenzung von immer mehr Menschen auf Mallorca
  8. Wasserknappheit auf Mallorca: Urlauber verbrauchen bis zu sechsmal so viel Wasser wie Residenten

Sie schaffte in Pollença eine Institution: Galeristin Jero Martínez verabschiedet sich in den Ruhestand

Sie schaffte in Pollença eine Institution: Galeristin Jero Martínez verabschiedet sich in den Ruhestand

Keine Insel der Liebe: Warum auf Mallorca so viele Beziehungen scheitern

Keine Insel der Liebe: Warum auf Mallorca so viele Beziehungen scheitern

Mallorca ist eher ein Ort für Flirts als Beziehungen

Mallorca ist eher ein Ort für Flirts als Beziehungen

„Ein harter Verlust“: So verabschieden sich Stammgäste vom Kult-Minigolf an der Playa de Palma

„Ein harter Verlust“: So verabschieden sich Stammgäste vom Kult-Minigolf an der Playa de Palma

"Also Peggy kann sich nicht sicher sein, es gibt immer noch Futter für mich": So war der Junggesellenabschied von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel

"Also Peggy kann sich nicht sicher sein, es gibt immer noch Futter für mich": So war der Junggesellenabschied von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel

Details zum geplanten Stadtpark an der Playa de Palma: Was von den Anlagen des Kult-Minigolfplatzes bleiben darf

Details zum geplanten Stadtpark an der Playa de Palma: Was von den Anlagen des Kult-Minigolfplatzes bleiben darf

Wander-Boom auf Mallorca: Diese Wanderhütten waren im Frühjahr 2026 besonders beliebt

Wander-Boom auf Mallorca: Diese Wanderhütten waren im Frühjahr 2026 besonders beliebt

Aus einem Zufall wurde Heimat: Ina Bergandes ungewöhnliche Mallorca-Geschichte

Aus einem Zufall wurde Heimat: Ina Bergandes ungewöhnliche Mallorca-Geschichte
Tracking Pixel Contents