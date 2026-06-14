Der unendliche "Estiu" auf Mallorca: Das sind die besten Sommersongs über die Insel

La canción del verano (2022)

Es ist drei Uhr morgens auf dem Dorffest. Die Bands sind mittelmäßig, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Doch dann entdeckt er sie, wie sie tanzt. Und der Abend geht dann doch ein wenig länger. Der Song der Band OR hat alles, was ein Sommerhit braucht. Eine eingängige Melodie, ein euphorischer Refrain und natürlich auch das: „Obri sa porta, mossega’m amb pressa/Lleva’m sa roba, montem una festa/I demà no te sentiré partir“ (Mach die Tür auf, beiß mich, schnell/zieh mich aus, lass uns eine Party feiern/und morgen höre ich nicht, wie du gehst)

Sant Domingo Forever (2026)

Im Grunde ist Maria Jaumes neues Album „Sant Domingo Forever“ eine einzige Hommage an den Sommer auf der Insel, insbesondere die Dorffeste. Stellvertretend der Titelsong, der das Fest zu Ehren des Heiligen Domingo in ihrem Heimatdorf Lloret de Vistalegre Anfang August besingt: „Vull alçar sa meva copa enlaire/Vull deixar tot aquest mal enrere/Vull sentir que res m’importa gaire/ Que és Sant Domingo Forever“ (Ich will mein Glas heben/all das Schlechte hinter mir lassen/spüren, dass mir fast alles egal ist/Sant Domingo Forever)

Un verano en Mallorca (2020)

Ein Lied als Produkt seiner Zeit – das man aber auch 2026 noch genießen kann. Veröffentlicht im Juli 2020, besingt der mallorquinische Sänger Rels B seine pandemiebedingt durchkreuzten Sommerpläne. Die Konzerte sind abgesagt, aber er hat das Glück, auf der Insel zu sein und will dies mit seiner Liebsten in vollen Zügen genießen. „Y este año, ya no importa/me lo pasaré en Mallorca/ Vacilando en una barca/colocao’ de cualquier cosa“ (Und dieses Jahr ist es mir egal, ich verbringe es auf Mallorca, mache Party auf einem Boot, zugedröhnt mit irgendwas)

En s’estiu (2002)

Der Klassiker unter den Mallorca-Sommersongs. Antònia Font, die erfolgreichste Popband der Insel, besingt das unbeschwerte Nichtstun auf einem kleinen Boot an der Küste. Eine Kippe und ein Glas Wein, dazu das Schaukeln der Wellen ... „Es que estic de puta mare/d’ençà que és en s’estiu/gairebé no recordava/el que és viure tranquil“ (Mir geht es großartig/seit es Sommer ist. Ich erinnerte mich kaum noch/wie es ist, so in Ruhe zu leben). Manche sagen, dass es dieses Sommerfeeling auf der Insel kaum noch gibt.

100 graus d’estiu (2025)

Der Sommer hat begonnen, und für Plan-ET, einem der talentiertesten jungen Produzenten der Insel, sind damit die guten Dinge zurück. Ein Bier auf der Terrasse zu trinken, nicht zu viel nachdenken, mit den Freunden abhängen. Nach dem Dorffest ein Sonnenbad zu nehmen. Hier und da ein paar Urlauber um ein paar Euro betrügen. Was man halt so macht. Reich ist er nicht, aber Millionär schon, denn er kommt vom Mittelmeer. Und ja, es hat sich viel verändert. Und manchmal hat er verloren. Aber er beschwert sich nicht. Warum auch?

Paradise of Love (1964)

Los Javaloyas gehörten zu jenen mallorquinischen Bands, die den Aufstieg des Massentourismus in den 1960er-Jahren musikalisch begleiteten. „Paradise of Love“ ist ein stilvoller mediterraner Schlager, der – getragen von Bläsern und harmonisch arrangiertem Backgroundgesang – vom Hedonismus des nächtlichen Insellebens erzählt. Der passende Soundtrack für einen hell erleuchteten Paseo Marítimo, auf dem elegant gekleidete Damen und Herren den Sommerfreuden des Mittelmeers frönen – ohne dabei in Exzesse abzugleiten.

Marès a Radial (2015)

Die Texte von Joan Miquel Oliver sind nie ganz leicht zu entschlüsseln, weshalb sich theoretisch darüber streiten ließe, ob dies wirklich ein Sommersong ist. Oliver selbst hat den Auftaktsong seines Albums „Pegasus“ als musikalischen Beginn einer Reise über die Insel beschrieben, die am Cap de ses Salines ihren Anfang nimmt. Herausgekommen ist ein leichter, mediterraner Popsong, der von einem Bad im Meer erzählt, bevor es abends auf ein paar Cocktails weitergeht. Plus: das einprägsamste gepfiffene Intro seit „Wind of Change“ von den Scorpions. Mindestens.

Caloret (2023)

Ein wenig guten Willen muss man schon mitbringen, um in diesem Song explizit den Sommer auf Mallorca herauszulesen. Vielmehr geht es um enthemmtes Partymachen – und darum, wie cool und selbstbestimmt die Menschen sind, mit denen man in dieser Nacht unterwegs ist. Könnte auch anderswo passieren. Dennoch gehört der Song unbedingt in diese Liste: nicht nur, weil er ein absolut tanzbarer Hit ist, sondern auch, weil Sängerin Xisk, die den Song maßgeblich prägt, zu den aufregendsten jungen Künstlerinnen der Insel zählt.

Lo que me gusta del verano es poder comer helado (2010)

Die Band Papa Topo verbreiten mit ihrer Melodie eine so kindliche gute Laune, dass einem fast entgeht, dass dies zugleich ein Pro- und ein Anti-Sommerlied ist. Begleitet von Pipi-Orgel und Glockenspiel singt die weibliche Stimme davon, wie sehr sie sich auf den anstehenden Sommer freut. Der männlichen Stimme hingegen graut es vor den kommenden Monaten. Worauf sich beide dann doch einigen können: Eis essen im Sommer ist super.

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