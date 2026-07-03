Klassik, Jazz und Fado: Die Torre de Canyamel wird wieder zur Sommerbühne
Die Torre de Canyamel lädt im Juli zu zwei Konzerten mit international renommierten Künstlern, bevor das Piano-Festival beginnt
Auch die majestätische Torre de Canyamel läutet den musikalischen Sommer ein. Bevor das alljährliche Piano-Festival Ende Juli steigt, gibt es noch zwei Termine, die sich Musikfans ebenfalls im Kalender anstreichen sollten. So gastiert am Samstag (4.7.) die Liedermacherin Valeria Castro von der Kanaren-Insel La Palma um 21 Uhr in dem Turm. Die 27-Jährige kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken und hat unter anderem bereits mit Alejandro Sanz zusammengearbeitet.
Noch deutlich länger ist Paquito D’Rivera bereits dabei, einer der wohl besten Saxofonisten und Klarinettisten der Welt. Der 78-jährige Kubaner hat bereits 18 Grammys und Latin Grammys gewonnen und spielt mit seinem Trio am 9. Juli.
Start des 12. Internationalen Piano-Festivals
Am 20. Juli startet dann das 12. Internationale Piano-Festival. Den Auftakt macht der albanische Pianist Marvin Beli. Er bringt ein Programm mit Werken von Schostakowitsch, Schumann und Scriabin mit. Einen Tag später gastiert die Russin Elizaveta Velikhova im Turm von Canyamel und trägt ein Rezital von Scarlatti, Schumann, Scriabin, Silvestrov und Chopin vor.
Am 22. Juli ist dann der Brite Callum McLachlan an der Reihe, der Werke von Gibbons, Beethoven, Chopin, Schumann, Ravel und Barber zum Besten gibt. Den Abschluss bildet am 24. Juli ein Konzert der chinesischen Pianistin Maiqi Wu, die Stücke von Schubert, Debussy, Scriabin, Chopin und Ravel nach Mallorca mitbringt.
Nach dem Ende des Piano-Festivals steht dann noch am 22. August ein Konzert mit der portugiesischen Fado-Sängerin Lina Rodrigues, Künstlername LINA_, an.
Karten für 30 oder 55 Euro gibt es unter eventos.torredecanyamel.com.
Abonnieren, um zu lesen
- Wo das Meer zum Menü gehört: Fünf besondere Restaurants auf Mallorca
- Deutsche vergewaltigten Mallorca-Urlauberin an der Playa de Palma: Jahrelange Haftstrafen gefordert
- „From Zero to La Liga“: Deutsche wollen eigenen Fußballclub auf Mallorca gründen – mit Thorsten Legat als Trainer
- Sonntags zu Mercadona? In diesen sieben Urlaubsorten auf Mallorca geht das im Sommer
- Schlange im Garten – doch niemand kommt: Deutsche Residentin fühlt sich auf Mallorca alleingelassen
- Neue Proteste gegen Massentourismus auf Mallorca starten am Es Trenc
- Undercover im DFB-Trikot: Polizei nimmt Straßenhändler an der Playa de Palma ins Visier
- Neue Liebe rettet das „Little Rock Stars“ in Cala Millor: 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Angela de Rosa startet auf Mallorca noch einmal durch