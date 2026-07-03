Klassik, Jazz und Fado: Die Torre de Canyamel wird wieder zur Sommerbühne

Auch die majestätische Torre de Canyamel läutet den musikalischen Sommer ein. Bevor das alljährliche Piano-Festival Ende Juli steigt, gibt es noch zwei Termine, die sich Musikfans ebenfalls im Kalender anstreichen sollten. So gastiert am Samstag (4.7.) die Liedermacherin Valeria Castro von der Kanaren-Insel La Palma um 21 Uhr in dem Turm. Die 27-Jährige kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken und hat unter anderem bereits mit Alejandro Sanz zusammengearbeitet.

Noch deutlich länger ist Paquito D’Rivera bereits dabei, einer der wohl besten Saxofonisten und Klarinettisten der Welt. Der 78-jährige Kubaner hat bereits 18 Grammys und Latin Grammys gewonnen und spielt mit seinem Trio am 9. Juli.

Der kubanische Musiker Paquito D'Rivera ist ein erfahrener Show-Biz-Star und gilt als einer der besten Saxofonisten weltweit. / Europa Press

Start des 12. Internationalen Piano-Festivals

Am 20. Juli startet dann das 12. Internationale Piano-Festival. Den Auftakt macht der albanische Pianist Marvin Beli. Er bringt ein Programm mit Werken von Schostakowitsch, Schumann und Scriabin mit. Einen Tag später gastiert die Russin Elizaveta Velikhova im Turm von Canyamel und trägt ein Rezital von Scarlatti, Schumann, Scriabin, Silvestrov und Chopin vor.

Am 22. Juli ist dann der Brite Callum McLachlan an der Reihe, der Werke von Gibbons, Beethoven, Chopin, Schumann, Ravel und Barber zum Besten gibt. Den Abschluss bildet am 24. Juli ein Konzert der chinesischen Pianistin Maiqi Wu, die Stücke von Schubert, Debussy, Scriabin, Chopin und Ravel nach Mallorca mitbringt.

Nach dem Ende des Piano-Festivals steht dann noch am 22. August ein Konzert mit der portugiesischen Fado-Sängerin Lina Rodrigues, Künstlername LINA_, an.

Karten für 30 oder 55 Euro gibt es unter eventos.torredecanyamel.com.

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