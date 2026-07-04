50 Konzerte an neun Spielorten: Das Programm des Deià International Music Festival

Das Deià International Music Festival ist seinem Namen längst gerecht geworden. Die Konzertreihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem umfangreichen Programm entwickelt, das längst die Grenzen des ursprünglichen Konzertortes in Son Marroig, aber auch der Insel hinter sich gelassen hat – und für das inzwischen weltweit geworben wird.

„In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal auf allen vier balearischen Inseln zu Gast“, erzählt Alfredo Oyaguez, der das Festival seit 26 Jahren mitorganisiert und seit dem Tod des Gründers Patrick Meadows 2009 hauptverantwortlich leitet. Die diesjährige 48. Ausgabe erstreckt sich insgesamt über ein halbes Jahr und läuft bereits seit Mai. Der Höhepunkt der Konzerte verdichtet sich im Juli.

Will mit seiner Musik die Welt verbessern: Alfredo Oyaguez / FOTO: YVONNE KIRCH, STUDIO B23

Oyaguez reist um die halbe Welt, um für sein Festival zu werben. So war der 58-jährige Dozent am Konservatorium in Palma in den vergangenen Monaten unter anderem bei Festivals in Thailand, Alaska, Neuseeland, aber auch in Europa zu Gast, um im passenden Rahmen für Deià zu werben. „In diesem Jahr werden wir unter anderem noch nach Frankreich, Italien und Schweden reisen, um das Deià International Music Festival vorzustellen“, berichtet er. Darin unterscheidet er sich stark von seinem Vorgänger Patrick Meadows. „Er hat die Reihe immer stark auf Son Marroig konzentriert, ich hatte stets die Idee, das Festival in die Welt hinauszutragen.“

Werbung im Südpazifik

Zu diesem Zweck reiste der Pianist Oyaguez im vergangenen Winter sogar mehrere Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff der Reederei Hapag-Lloyd durch den Südpazifik. Er gab Konzerte an Bord und legte den Urlaubern, darunter viele Deutsche, ans Herz, bei einem Mallorca-Besuch eines der Festivalkonzerte zu besuchen. „Und wir haben tatsächlich einige der Kreuzfahrturlauber bei uns begrüßen dürfen. Ich halte mit ihnen über Social Media Kontakt“, sagt Oyaguez.

So lebt der Madrilene, der seit mehreren Jahrzehnten auf Mallorca zu Hause ist, regelrecht für sein Festival. Gleichzeitig hat er gemerkt, dass es in den vergangenen Jahren vielleicht doch etwas zu groß geworden ist. „Wir haben in diesem Jahr 50 Konzerte, nachdem es in den Vorjahren 60 oder 65 waren“, sagt er. Bei den 50 Terminen treten einige Künstler mehrfach auf. In diesem Jahr gibt es neun Spielorte.

Der Pianist Haiou Zhang ist einer der Stars beim Deià International Music Festival. / Veranstalter

Das Zentrum der Reihe bleibt das einstige Erzherzog-Anwesen Son Marroig bei Deià mit 14 Konzerten. Immerhin zehn Termine gibt es aber auch im Landhotel Sa Bassa Rotja nahe Porreres, und fünf der Abende sind im Rahmen der „Conciertos de verano“ im Palau March in Palma zu Gast. Auch die Reihe „Miró y la música“ im Gebäude der Fundació Miró in Cala Major wird mit vier Konzerten bespielt. Nicht mehr dabei ist in diesem Jahr das Weingut Tianna Negre, das sich laut Oyaguez anderweitig orientiert hat. Dafür gibt es drei Konzerte im Weingut Santa Catarina in Sencelles. Musik gibt es also reichlich: Teilweise finden unterschiedliche Konzerte sogar zeitgleich an verschiedenen Orten statt.

Um nur ein paar der Künstlerinnen und Künstler zu nennen: Da ist etwa das bereits 1999 gegründete Trío Tríptic, das in den ersten Julitagen auf der Bühne steht oder sitzt. Dabei handelt es sich um drei Frauen von der Insel: die Geigerin Catalina Reus, die Cellistin Rosa Canyellas und die Pianistin Dina Nedéltcheva. Das Trio ist mehrfach preisgekrönt und spielt beim Festival unter dem Titel „Del amor a la guerra“ Werke des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch.

Aufstrebende Talente

Zu den aufstrebenden Künstlern aus aller Welt gehört unter anderem die mexikanische Sopranistin Neivi Martínez, die gemeinsam mit Alfredo Oyaguez gleich an vier Auftrittsorten (8., 10., 11. und 18. Juli) ihre „Art Songs of the World“ und die „Locura Divina“ präsentiert. Außerdem treten mehrere chinesische Pianisten auf, darunter der erst 14-jährige Muqi Zhang, der 2024 beim Internationalen Klavierwettbewerb in Ettlingen bei Karlsruhe einen zweiten Platz holte. Namensvetter Haiou Zhang ist bereits ein etablierter Konzertpianist, und auch das schwedische Duo Bernt Lysell und Carl Ponten hat bereits einige Jahre Konzerterfahrung gesammelt.

Karten und Informationen für alle Konzerte (25 und 30 Euro) sowie die genauen Termine gibt es unter dimf.com.

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