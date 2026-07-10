Atlàntida Mallorca Film Fest 2026 bringt mehr als 100 Premieren nach Palma

Vom 24. Juli bis zum 2. August wird auf Mallorca wieder der rote Kinoteppich ausgerollt. Bereits zum 16. Mal bringt das „Atlàntida Mallorca Film Fest“ aktuelles europäisches und internationales Kino nach Palma – mit Konzerten, Gesprächen und prominenten Gästen. Die diesjährige Ausgabe setzt auf mehr als 100 Premieren mit neuen Stimmen und Filmen, die gesellschaftliche Debatten aufgreifen.

Zu den großen Highlights zählt die Eröffnung des Festivals am 24. Juli im Innenhof des Kulturzentrums La Misericòrdia mit dem Film „Forastera“ der mallorquinischen Regisseurin Lucía Alenyar. Die gefühlvolle Geschichte über eine junge Frau, die nach dem Tod ihrer Großmutter beginnt, deren Identität nachzuahmen, gewann den Kritikerpreis beim renommierten Toronto Film Festival.

Filmszene aus "Forastera" von der mallorquinischen Regisseurin Lucía Alenyar. / Verleih

Am besten jetzt schon Karten sichern

Die Karten für den Abend sowie für viele andere hochkarätige Streifen und Talks und die Abschlussgala am 2. August mit der Spanien-Premiere von Rodrigo Sorogoyens Film „El ser querido“ mit Javier Bardem und Victoria Luengo sind bereits ausverkauft. Es lohnt sich also, das Programm auf der Website des Festivals jetzt bereits gut zu studieren (atlantidafilmfest.com). Alternativ sind die Filme ab dem 24. Juli einen Monat lang online mit einem Abonnement anzuschauen (filmin.es).

Ein Muss für jeden, der Mallorca liebt, sollte der brandaktuelle Dokumentarfilm „Suportant el paradís“ von Marga Melià sein. Künstler wie Miquel Barceló, Susy Gómez, Carme Riera oder Agustí Villaronga sprechen darin über die Veränderungen, die Mallorca aufgrund von Tourismus und Globalisierung durchgemacht hat. Er ist am 31. Juli um 22 Uhr im Rívoli Kino zu sehen. Die mallorquinische Regisseurin ist anwesend.

Die mallorquinische Journalistin und Regisseurin Marga Melià stellt ihren Film „Suportant el paradís“ am 31. Juli persönlich vor. / Manu Mielniezuk

Auch musikalisch ist das Festival mit Konzerten von Künstlern wie Alizzz, Christina Rosenvinge, Natalia Lacunza, Rusowsky und Rita Payés breit aufgestellt. So finden beispielsweise alle Open-Air-Filmvorstellungen in Ses Voltes, dem historischen und kulturellen Veranstaltungsort in der Altstadt von Palma, direkt am Fuß der Kathedrale mit anschließender Livemusik statt.

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Letztes Jahr zählte Atlàntida über 45.000 Besucher und 1.200.000 Zugriffe auf die Festivalfilme auf der Online-Screaming-Plattform Filmin.