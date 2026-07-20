Bunte Kunst, große Träume: Deutsches Paar eröffnet Galerie in Santanyí

Ein orange-pinker Fisch mit stachelartigen Flossen glotzt einen stumm an, sobald man in Santanyí durch den Torbogen des Carrer de Centre in Richtung Plaça Major läuft. Auf türkisem Hintergrund schwimmt er in einem der beiden farbenfrohen Gemälde, die auf zwei großen Aufstellern den Eingang zur Gallery Richter mit der Hausnummer 18 säumen. Die Betreiber der Galerie für zeitgenössische Kunst in dem lichtdurchfluteten Stadthaus sind Petra (63) und Oliver Richter (60) – ein deutsches Paar, das sich Ende 2025 damit einen lang gehegten Traum erfüllt hat.

Die Gallery Richter ist in einem zweistöckigen Stadthaus in Santanyi beherbergt, wodurch man sich die Kunst auch in der eigenen Wohnung gut vorstellen kann. / Nele Bendgens

Bei der Gallery Richter sind auch Autodidakten herzlich willkommen

Die beiden gebürtigen Hamburger treibt weniger eine kuratorische Linie als eine persönliche Haltung an: „Wir sind offen für alles, was Spaß macht, für jeden Künstler, der uns gute Laune bereitet“, sagen sie und meinen es wörtlich: Düstere Bilder haben in ihrer Galerie keinen Platz. Stattdessen hängt in der Gallery Richter, wer Kunst macht, die das Paar begeistert – ganz gleich, woher er kommt oder welche künstlerische Vita er hat. So sind Autodidakten ausdrücklich willkommen: „Man muss nicht Kunst studiert haben, aber die Arbeiten müssen zur Thematik der Insel passen“, sagt Petra Richter, die selbst seit über 30 Jahren malt und deren Bilder ebenfalls in der Galerie zu finden sind.

Das Ehepaar Richter in ihrer Santanyi. Den Hummer im Hintergrund hat Petra Richter gemalt. Das Portrait von Brigitte Bardot stammt von ihrer Tochter. / Nele Bendgens

Unerfahrenen Künstlern den Raum für eine erste Ausstellung zu geben, scheint fast die Mission der Richters, denn sie kennen deren Teufelskreis: keine Galerie ohne Ausstellung, keine Ausstellung ohne Galerie. „Diesen Kreislauf können wir so herrlich durchbrechen; wir haben jeden Tag bis zu fünf Bewerbungen“, erzählt Oliver. Momentan vertreten die Richters 19 Künstler, darunter zwei Fotografen.

Kunst die Emotionen weckt und begeistert

Zu jedem Werk in ihrer Galerie gehört eine Geschichte, die sie mit sichtbarer Freude erzählen. Da gibt es beispielsweise den in Palma lebenden Künstler Bo Blixen, der in seiner Küche große Formate von zwei mal zwei Metern auf einer Leiter malt, während unter ihm weiter Kochtöpfe brodeln. Oder die zwischen Hamburg und Mallorca pendelnde freie Künstlerin Inken Rave-Lohmann, deren Kunst am 17. Juli die neue Vernissagenreihe der Richters eröffnet. Alle zwei Wochen bekommt einer ihrer Künstler die Gelegenheit zu einer eigenen Ausstellungsfeier im vorderen Raum der Galerie. Bald soll es zusätzlich einen separaten Raum für diese Einzelausstellungen geben.

Im Innenhof sind wetterfeste Werke ausgestellt - wie hier die von Levent Tas. / Nele Bendgens

Das Galeristenpaar öffnet die Türen des zweistöckigen Hauses mit Hinterhof momentan sechs Tage die Woche für jeden Interessierten, der bei ihnen vorbeischauen möchte. So kam vor einigen Wochen ein junger Deutscher im Zuge seines Inselurlaubs zufällig in die Galerie, verwickelte Oliver Richter in ein Gespräch, das „total klasse und intensiv war“, und bald darauf waren erste Werke des Künstlers PIPO auf dem Weg Richtung Mallorca.

Mit der Galerie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung

Die seit 2006 auf der Insel lebenden Richter können nicht nachvollziehen, dass manche Galeristen hier scheinbar lieber eher unter sich bleiben. „Ich finde es vermessen, als Ausländer in Spanien Berührungsängste zu haben. Uns gefällt Multikulti“, sagt Oliver, der in Deutschland im Immobilienwesen tätig war und in Mallorca bis vor anderthalb Jahren gemeinsam mit einem Geschäftspartner den internationalen Sportclub CrossFit Mallorca (heute: Choice Fitness) in Son Bugadelles bei Santa Ponça betrieb.

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Den Auslöser, in die Kunstszene zu wechseln, gab vor allem Petra Richters Passion für die Malerei. Ihre Philosophie beschreibt sie als „Pura Vida“ – eine Lebensweise, die nicht nur in ihren Werken, sondern auch in ihrer Herzlichkeit spürbar ist. Die Visite bei der Gallery Richter fühlte sich dadurch an wie ein Besuch bei alten Bekannten.

Informationen Gallery Richter Carrer del Centre, 18, Santanyí Öffnungszeiten: Di., Do. & Fr.: 11–15 Uhr; Mi. & Sa.: 10–15 Uhr; sowie mit Termin gallery-richter.com

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