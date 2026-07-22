Von der Kultband bis zum Symphonieorchester: Mallorca trauert um den Musiker Joan Roca
Der Bassist der legendären mallorquinischen Band Antònia Font verstarb im Alter von 54 Jahren nach langer Krankheit
Der Musiker Joan Roca, Bassist der Gruppe Antònia Font, ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (22.7.) nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren gestorben. Joan Roca gehörte gemeinsam mit Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Pere Debon und Jaume Manresa zur legendären mallorquinischen Band. Er stieß als Nachfolger von Pere Estarellas zur Gruppe, um deren zweites Album „A Rússia“ aufzunehmen, und war seitdem festes Mitglied der Formation.
Seine musikalischen Anfänge hatte Roca bei der Band Herbes Dolces sowie in weiteren Gruppen aus dem Heavy-Metal-Bereich. Neben Antònia Font spielte er auch bei Formationen wie Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz Quartet und Ensemble ACA. Zudem trat er mit dem Symphonieorchester der Balearen auf, wo er Kontrabass spielte. Dieses Instrument hatte er am Konservatorium studiert.
Ausgebildeter Biologe und Unternehmer
Roca war ausgebildeter Biologe und begeisterte sich für Natursportarten, insbesondere für den Kanusport. Seine musikalische Laufbahn verband er mit der Leitung eines von ihm gegründeten Unternehmens für Landschaftsprojekte. Joan Roca war verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Sein Tod löste bei seinen Bandkollegen, Freunden und Weggefährten aus der Musikszene große Trauer aus.
Antònia Font sollte am Samstag einen der mittlerweile seltenen Auftritte als Headliner beim Mobo Fest in Sant Joan spielen. Ob das Konzert nun abgesagt wird, ist noch nicht bekann.
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