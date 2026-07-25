Rocklegende Rod Stewart überrascht Straßenkünstler auf Mallorca mit großzügiger Geste

Lange bevor Rod Stewart zum Rockstar wurde, verdiente er sein Geld als Straßenmusiker in London, Paris und Barcelona. Aus der katalanischen Hauptstadt wurde er damals unter Anwendung des Gesetzes gegen „Landstreicher und Müßiggänger“ des damaligen Franco-Regimes ausgewiesen.

In dieser Woche war der britische Sänger nun mit einer 72 Meter langen und mehr als 100 Millionen Dollar teuren Megajacht vor Mallorcas Westküste und der Serra de Tramuntana unterwegs. Als er am Montag in Port de Sóller an Land ging, traf er dort auf den Musiker Johann del Río, der an der Promenade spielte.

"Ich erkannte ihn sofort"

Stewart war mit seiner Familie im Carrer de la Marina unterwegs, als vor der Bar Albatros die Melodie von Billy Joels „Piano Man“ zu hören war. „Ich spielte eines der letzten Lieder des Abends. Es waren nicht viele Menschen da, und dann sah ich eine größere Gruppe von etwa zehn Personen näherkommen“, erzählt der Straßenmusiker. Eine der Frauen habe im Walzertakt getanzt. Stewart selbst habe er zunächst nicht gesehen, weil dieser hinter der Gruppe ging.

„Als die anderen sich näherten, stellte sich Rod Stewart direkt vor mich. Ich erkannte ihn sofort. Er lächelte, und wir begrüßten uns“, berichtet del Río. Er habe natürlich weitergespielt. Stewart bemerkte daraufhin das offene Gitarrenetui mit dem Trinkgeld. „Er griff in seine Hosentaschen, hatte aber kein Geld dabei. Dann drehte er sich zu einem Familienmitglied um und ließ sich welches geben.“ Nachdem er das Geld in das Etui gelegt hatte, habe der Sänger beide Daumen gehoben, um zu zeigen, dass ihm die Musik gefiel. „Wir mussten beide lachen. Er war sehr sympathisch.“

Bereits bei einem Konzert von Rod Stewart

Besonders beeindruckt ist del Río davon, dass er Rod Stewart vor rund 30 Jahren in seiner mexikanischen Heimat live erlebt hatte. Nun trafen sich beide zufällig wieder – diesmal stand jedoch nicht der Rockstar auf der Bühne. „Das war sehr schön, eine Anekdote, die ich nie vergessen werde.“

Bislang hat der mexikanische Musiker noch keinen Stewart-Song im Repertoire. Das werde sich nun aber „ganz sicher“ ändern. Del Río spielt vor allem Stücke aus den 60er- und 70er-Jahren sowie eigene Akustikrock-Songs. Er tritt montags und donnerstags vor der Bar Albatros in Port de Sóller auf, an den übrigen Tagen in Hotels in Pollença und in der Bar s’Hotel in Binissalem. Zudem hofft er, dass sein auf Spotify veröffentlichtes Album „Burocrazya“ nach dem Lob des prominenten Zuhörers mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Warum war Rod Stewart auf Mallorca?

Stewart war einen Tag vor seinem Mallorca-Besuch auf Ibiza gewesen, wo er im Teatro Pereyra das Finale der Fußball-WM verfolgt hatte. Dort ist ihm ein eigener VIP-Bereich gewidmet. Gemeinsam mit seiner Frau Penny Lancaster, seinen Kindern, deren Partnern und weiteren Angehörigen verbrachte er außerdem Zeit auf dem Meer.

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Der Sänger von Hits wie „Sailing“ gilt als begeisterter Segler. Eine weitere Mallorca-Reise im kommenden Sommer wäre daher keine Überraschung.

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