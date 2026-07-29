Mallorcas bunteste Kunstnacht: Campos feiert die Artnit

Eine Sommernacht lang durch die Straßen von Campus schlendern und dabei zeitgenössische Kunst genießen: Am Freitag, den 31. Juli, lädt die Kunstnacht in Campos zum entspannten Verweilen in den Inselsüden ein. Auf dem Programm von 19 Uhr bis Mitternacht stehen nicht nur zeitgenössische Kunst in geöffneten Galerien und öffentlichen Räumen, sondern auch Tanz und Livemusik sowie gastronomische Erlebnisse. Das Kunstfestival, das 2012 zum ersten Mal stattfand, gewinnt mit jedem Jahr an Beliebtheit und Selbstvertrauen. Es gilt vielen als die beste Kunstnacht in den mallorquinischen Dörfern.

Bei der Artnit Campos braust der Ort mit Kunst und Theater

Das Programm ist vielfältig und bunt. Eines der vielen Highlights sind beispielsweise die farbintensiven Arbeiten der mallorquinischen Künstlerin Bel Fullana, die im Casal de Can Pere Ignasi (Plaça Ca’n Pere Ignasi, 10) zu bewundern sind. Ihre imaginären weiblichen Figuren zeigen sich oft in kämpferischen und selbstbewussten Posen und wurden unter anderem auch in New York, London und Berlin ausgestellt.

Um 21.30 Uhr zeigt die Kompanie Fiblada ein modernes Tanzstück rund um den australischen Ausdruck „Waltzing Matilda“, der eine Person beschreibt, die ihr gesamtes Hab und Gut bei sich trägt. Die Choreografie im Lloc Sagrat stellt uns die Frage, wer wir sind und welchen Teil von uns wir wirklich selbst gewählt haben.

Auf der Plaça Major interpretiert die junge Musikerin und Theaterkünstlerin Maria Adrover anlässlich des hundertjährigen Jubiläums die Hymne Mallorcas „La Balanguera“ neu.

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Wer am Freitag im Inselsüden unterwegs ist, sollte unbedingt auch einen Abstecher nach Campos einplanen. Das vollständige Programm finden Sie hier: artnitcampos.com