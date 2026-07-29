Mallorcas Königspalast neu entdeckt: Das ist jetzt in La Almudaina zu sehen

Was Spaniens früherer König Alfons XIII. auf dem Weg zum Thronsaal im Almudaina Palast wohl beim Anblick der drei Kreuzfahrtschiffe empfunden hätte, die am Dienstagmorgen dieser Woche im Hafen ankern? Erahnen ließ sich der heutige Ansturm während seiner Regentschaft ab 1886 jedenfalls nicht. Sicherlich hätte es ihm aber gefallen, dass seine Residenz auf Mallorca am selben Tag zu neuen Ehren kommt.

Der Thronsaal selbst ist dabei nur einer von vielen Mosaiksteinen der knapp ein Jahr dauernden Runderneuerung, die sich im Innern eines der wichtigsten Wahrzeichen der Insel abspielte. Das wurde bei einer Tour durch das historische Gebäude deutlich, bei dem Vertreter der spanischen Kulturverwaltung (Patrimonio Nacional), unter deren Regie die Arbeiten liefen, die Veränderungen vorstellten.

Erweiterter Empfangsbereich

Grob zusammengefasst bietet sich ein neues Besichtigungserlebnis, das beim Betreten eines der Insel-Wahrzeichen beginnt. Besucher werden in einem deutlich erweitertem Empfangsbereich mit großer Holztheke empfangen. Der anschließende, neu konzipierte Rundgang entpuppt sich als Reise in chronologischer Reihenfolge durch die verschiedenen Epochen des Gebäudes und Mallorcas. Angefangen von der römischen (ab 123. n.C.) und muslimischen Periode (903-1229) über das Königreich Mallorca (1278-1349) bis zu den spanischen Königen.

Die Räume sind schlicht gehalten. Natursteinmauerwerk, mehrsprachige Infotafeln, einzelne Objekte, LED-Lichter sorgen für gedämpftes Licht. Interessant die maurische Zeit, aus der das Bad erhalten ist. Auch das Beheizungssystem wird per eingebautem Spiegel sichtbar gemacht. Nicht zu vergessen ein Star der gesamten Ausstellung: ein weißer Marmorlöwe aus dem 10. Jahrhundert. Nach umfassender Restaurierung wird er nun bei der islamischen Periode gezeigt.

Neue Räume erstmals zugänglich

Eine ganz andere Atmosphäre herrscht im oberen Teil des Palastes. Etwa im Thronsaal, der im Stil der Epoche von Alfons XIII. gestaltet ist. Der König selbst blickt einem von einem Porträt unter einem Baldachin entgegen. In diesem Bereich sind auch Räume zu sehen, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren wie etwa der „Palast der Königin“. Insgesamt eine spannende Zeitreise, bei der die Geschichte der königlichen Residenz mit mehr als zwei Jahrtausenden Stadt- und Inselgeschichte verbunden wird. Dafür investierte man rund 2,5 Millionen Euro.

Zur Wiedereröffnung ist der Eintritt vom heutigen Mittwoch (29.7.) noch bis Freitag (31.7.) kostenlos. Öffnungszeit am heutigen Mittwoch ist von 10 bis 15 Uhr. Am Donnerstag und Freitag (30. und 31.7.) ist der Palast von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Kostenlose Tickets an der Kasse, solange Plätze verfügbar sind. Einwohner der Balearen können La Almudaina außerdem regelmäßig mittwochs und sonntags von 15 bis 19 Uhr kostenlos besuchen. Die regulären Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr.

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