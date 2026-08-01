Poplegende auf Mallorca: Ex-Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley tritt in Port Adriano auf

Was können wir in Port Adriano erwarten?

Wir kommen gerade aus Italien und haben mehrere Konzerte in Deutschland gespielt. Wir sind derzeit auf einer ziemlich intensiven Tournee, genießen sie aber wie immer sehr. Wir werden die Hits spielen, die das Publikum immer hören möchte, und außerdem einige Songs aus unserem neuen Album, das nächstes Jahr erscheinen wird.

Mallorca scheint Ihnen gutzutun.

Es ist wie mein zweites Zuhause. Ich kenne hier alle – die Restaurants, die Leute. Hier kann ich ganz normal durch die Straßen gehen, und immer grüßt mich jemand auf ganz natürliche Weise.

Spandau Ballet ist das eine, Tony das andere

Viele verbinden Sie nach wie vor mit dem Spandau Ballet. Freut Sie das oder möchten Sie diese Zeit lieber hinter sich lassen?

Spandau Ballet ist das eine, Tony das andere. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen und sind nach wie vor gute Freunde. Aber jeder geht inzwischen seinen eigenen Weg. Es ist völlig in Ordnung, vergangene Kapitel hinter sich zu lassen.

2025 haben Sie eine Wiedervereinigung mit der Band abgelehnt. Bleiben Sie dabei?

Ich habe die Band 2017 verlassen, ein schwieriges Thema. Ich bin glücklich mit meiner eigenen Band; in der Presse wird viel spekuliert. Ich bin 66, fühle mich aber immer noch wie mit 20. Ich nehme an, dass die Jungs sich irgendwann wieder zusammentun möchten. Eine Reunion? Man soll niemals nie sagen – aber wir werden alle langsam ziemlich alt.

Wie wird das neue Album klingen?

Zeitgemäß – mit Einflüssen aus Pop und Rock, angepasst an den modernen Zeitgeist.

Viele bringen ihre Kinder mit

Sehen Sie bei Ihren Konzerten auch jüngere Generationen?

Das ist ganz lustig, denn viele bringen ihre Kinder mit, und auch sie lassen sich begeistern. Musik ist heute leichter zugänglich, auch wenn ich nicht sagen könnte, dass sie dadurch besser geworden ist als früher.

Ist die enorme Menge an Musik, die heute veröffentlicht wird, ein Problem?

Das Angebot ist einfach zu groß, und niemand kann das alles aufnehmen. Wir leben in einer Zeit, in der alles sofort verfügbar sein muss. Wir sollten das Tempo etwas drosseln, aber dafür ist einfach zu viel Geld im Spiel.

Wie gehen Sie mit sozialen Medien um?

Ich muss sie nutzen, aber ich hasse sie – sie sind furchtbar. Die Menschen glauben, sie könnten alles sagen, ohne Konsequenzen, und das kann sehr verletzend sein. Heute hören viele eine Minute eines Songs und behaupten sofort, er gefalle ihnen nicht, obwohl man ihn in dieser kurzen Zeit gar nicht richtig genießen kann.

Die beste Zeit ist die Gegenwart

Glauben Sie, dass die Musik der 1980er-Jahre besser war als die heutige?

Ich bin nicht nostalgisch, ich schaue mir unsere alten Musikvideos nicht an und lebe nicht in der Vergangenheit. Auch in den Achtzigern gab es jede Menge schlechte und minderwertige Musik; Nostalgie lässt vieles besser erscheinen, als es tatsächlich war. Ich glaube nicht, dass die 1980er die beste Zeit überhaupt waren. Die beste Zeit ist die Gegenwart. Es gibt Künstler meiner Generation, die in einer längst vergangenen Zeit stecken geblieben sind. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wenn wir unsere alten Songs spielen, erinnern sich die Menschen an diese Versionen und lieben sie – aber wir möchten genauso, dass sie auch unsere neuen Stücke genießen.