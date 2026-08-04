„Autobahn“ in Magaluf: Kraftwerk kommen für exklusives Konzert nach Mallorca

Wer kennt sie nicht, die Ohrwürmer wie „Das Model“, „Die Roboter“, „Computerwelt“, „Tour de France“ oder die Hymne für Fans des liebsten Kindes der Deutschen: „Autobahn“. Die Rede ist von Kraftwerk, den deutschen Pionieren des Elektropop. Eine Band, die nicht nur durch ihren speziellen Sound Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen hat, sondern auch durch ihre Auftritte mit dem kühlen Charme eines audiovisuellen Spektakels.

Seit über 50 Jahren sorgt die Band aus Düsseldorf mittlerweile für futuristische Klangerlebnisse, denen offenbar sämtliche musikalische Modeerscheinungen nichts anhaben können. Wie Kraftwerk live klingt und sich auf der Bühne präsentiert, können Fans am Mittwoch, 5. August, auch auf Mallorca beim Es Jardí Festival in Magaluf erleben. Sicherlich einer der Höhepunkte des diesjährigen Konzertsommers auf der Insel.

Keine Band, sondern eine Mensch-Maschine

Ab 22 Uhr tritt Kraftwerk auf dem Gelände des Mallorca Live Festivals im ehemaligen Aquapark von Calviá auf. Übrigens das einzige Spanien-Konzert der Band in diesem Sommer für Ralf Hütter und Co. Der inzwischen 79-Jährige ist Gründungsmitglied und als letzter Original-Kraftwerker bei der vierköpfigen Combo, seit diese im Jahr 1970 das Licht der Welt erblickte. Mitgründer Florian Schneider verstarb im Jahr 2020 im Alter von 73 Jahren. Von ihm stammt auch die Aussage, dass Kraftwerk keine Band sei, sondern „ein Konzept, eine Mensch-Maschine“.

Mit diesem speziellen Stil haben die „Beatles der elektronischen Tanzmusik“, wie die „New York Times“ die deutsche Band im Jahr 1997 bezeichnete, jedenfalls zahlreiche Musikstile beeinflusst. Dazu gehören beispielsweise Synthiepop, Elektro, Detroit Techno, House oder Disco. Zahlreiche nachfolgende Künstlergenerationen wurden durch sie maßgeblich geprägt. Man denke nur an Bands wie De- peche Mode aus Großbritannien, die selbst zu den Super-Bands zählen. Martin Gore, einer ihrer Köpfe, sagte einmal: „Für jeden unserer Generation, der sich mit elektronischer Musik beschäftigt, waren Kraftwerk Paten.“ Auch Kollegen wie David Bowie, Daft Punk oder New Order erwiesen den Deutschen ihre Referenz.

Ein Gründungsmitglied und neue Besetzung

Viel Ehre also für die Musikmaschinisten aus dem Rheinland. Statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, gehen die weiter ihrem Handwerk nach. Inzwischen mit neuer Besetzung, aber immer noch mit präziser Eleganz und minimalistischer Bühnenpräsenz.

Einlass für das Konzert bei Es Jardí in Magaluf ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten kosten 57,20 bis 198 Euro, erhältlich über die Plattform Entradas.com.

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