Die Kulturredakteurin empfiehlt: 52 Mal Kunst, sechs Stunden Metal und Stummfilm-Horror unter Sternen

Man kann die Einwohner von Felanitx nur bewundern: Während Palma mit seiner Kunstnacht bis Ende September wartet, macht der Ort im Südosten mitten im glutheißen Sommer mobil. Und damit nicht genug: Das Programm der Nitx de l’art erstreckt sich vom 20. bis 23. August und trumpft mit 52 Ausstellungsorten auf. Ni(t)x wie hin!

Diese Woche empfiehlt die MZ Wann Was Wo 20.–23.8. Nitx de l’Art Felanitx 21.8. Sonfusterock Son Fusteret 21.8. Karaoke Intergalactic, Palma 22.8. Grunge-Nacht Café La Movida 22.8. LINA – Fado-Benefizkonzert Torre de Canyamel 24.8. „Das Cabinet des Dr. Caligari“ Parc de ses Estacions Esta semana, la MZ recomienda una variedad de eventos culturales en Mallorca.

Freitag: Mehr als sechs Stunden Metal und Rock in Son Fusteret

Um das Wochenende einzuläuten, gibt es nichts Besseres, als sich gepflegt etwas Rock und Metal auf die Ohren zu ballern. Ein Kenner der Szene, der eigentlich kein großer Fan von Coverbands ist, macht im Fall einer Freiluft-Konzertnacht mal eine Ausnahme. Denn das Paket, das für das Event Sonfusterock am Freitag (21. August) geschnürt wurde, verspricht für Nostalgiker wirklich viel Spaß: Lokale Tribute-Bands beschallen das Veranstaltungsgelände Son Fusteret mit Songs von Green Day, Extremoduro, Nirvana, Metallica und Pantera. Mitsingen, bis man heiser ist, wird sich dabei kaum vermeiden lassen. Dafür kann man dann schweren Herzens auch einmal den Karaoke-Freitag in der alternativen Bar Intergalactic in Palma sausen lassen, bei dem man einmal im Monat selbst seine Starqualitäten am Mikrofon testen kann.

Die Nirvana-Coverband The Buzz Lovers. / Tremola Espectacles

Samstag: Grunge in Palma – oder Fado in der Torre de Canyamel

Gitarrenlastigen Nachschub gibt es am Samstag (22. August) mit der Grunge-Nacht im Café La Movida, wo die Bands Fera, Jon Sickers und Zerodrama sich anschicken, Fans von Pearl Jam, Alice in Chains oder Soundgarden in Verzückung zu versetzen. Aber wir sind ja keine 20 mehr. Gut möglich, dass die müden Knochen nach dem stundenlangen Stehen am Vorabend – Sonfusterock geht mehr als sechs Stunden, was schon fast einem (soften) Trainingscamp fürs Wacken nahekommt – eher ein Kontrastprogramm bevorzugen, bei dem nur entspanntes Zuhören gefordert ist.

Heißer Kandidat dafür ist das Konzert mit der portugiesischen Fado-Sängerin Lina Rodrigues (Künstlername LINA). Schon allein, weil der Ort des Geschehens mit Fug und Recht als einer der schönsten der Insel bezeichnet werden kann, lohnt sich sich die Anreise. Die Rede ist von der Torre de Canyamel. Der historische Wehrturm bietet eine Kulisse, die kaum stimmungsvoller sein könnte. Noch dazu ist das Event ein intimes Benefiz-Konzert zugunsten der Asociación Amigos de Tilloli, die sich für die Bildung von Mädchen in einer Region in Indien engagiert. Win-win-win-Situation.

Die Festung Torre de Canyamel. / Torre de Canyamel Group

Montag: Horror-Klassiker unter Sternen in Palma

Pech hingegen haben Kurzentschlossene, die nach dem MZ-Interview in der vergangenen Woche Lust auf den Odyssee-Monolog von Carlos Garrido bekommen haben: Die Aufführung am 22. August ist schon ausverkauft. Dafür gibt es einen Zusatztermin am 5. September. Bis dahin bleibt nur, sich den Film im Kino anzusehen. Oder stattdessen zum Cinema a la fresca zu gehen. Das diesjährige Programm ist so kunterbunt gemischt wie ein mallorquinisches variat, doch am Montag (24. August) flimmert, organisiert vom Inselradio, im Parc de ses Estacions ein Schwarz-Weiß-Klassiker auf der Leinwand der Horror-Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von 1920. DJ Raphaël Marionneau legt dazu passende Musik auf. Da kommt man im August schon ein bisschen in Halloween-Stimmung.

Abonnieren, um zu lesen